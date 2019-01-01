Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині 16 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, ТОВ «Екополь – Волинський» с. Галинівка, вул. Центральна, Львівська, Хмелева
Горохівський район
1.с.Липа
09:00-17:00
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-173
09:00-17:00 ТП-314 с.Новий Зборишів
Галичанська сільська рада башня
ТП-313 с.Новий Зборишів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
ТП-562 с.Галичани
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця
Церква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:
вул. Озерна,вул. Набережна
ТП-91 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-313 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-542 с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
ТП-562 с. Галичани:
вул. Шкільна,вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,
вул. Прибережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№ 59 с для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с. Лугове
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП№149 для чистки траси ПЛ
9.30-16.00 ФГ АРК с.Гряди
Камінь-Каширський район
1. КТП-145 09:00 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.. Центральна, вул..Миру.
2. КТП-276 Л-2 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська.
3. КТП-126 Л-2 11:00 – 15:00 Молитовний будинок. с.Стобихівка, вул.. Незалежності, вул.. Миру
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЛР-12 до ЗТП-228 (ТП-130, 129, 170, 151, 353, 253, 94, 224, 228, 93, 92, 372.) 10:00 – 17:00 с.Видричі: Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція), Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І.
с.Дубровиця: Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.
с.Добре: Лісництво, Школа, Медпункт, Ветдільниця, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, ПП Сидонець Г.І., Скважина, ПП Матвійчук І.В., ПП Стеренчук І.І., ССТ Бузаки (магазин). с.Добре,
с.Дубровиця,
с.Видричі.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с.Доротище
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Вілена-М" c.Доротище
2. 9:00-17:00
ФОП Галаша Т.І.
Дубівське СТ (пекарня)
с.Тойкут
3. 9:00-17:00
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т.
Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В.
Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна"
с.Тойкут
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки
місто Луцьк
1. 09:30-12:30
Сільпо ввід №1, Автостанція,Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №1,Ельдорадо ввід№1, Торговий комплекс «Слон» вул. Кравчука 34,34а ввід №1
2. 13:30-17:00
Сільпо ввід №2, Автостанція Ввід №2Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №2, Ельдорадо ввід №2, Торговий комплекс «Слон». вул.Кравчука 34,34а ввід №2
Луцький район
1 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 КТП-215 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (артсвердловина) с. Несвіч вул. Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Забужжя
2. 9:00 – 17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна. ФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій Павлович. ТзОВ "Фортуна". Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг). МПП "Граніт". ТОВ "Надія". ФОП Гурко Олександр Володимирович. ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ". ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД". ТзОВ "Любомльське РБП. ВДСО при УМВС України у Вол. обл. Управління фінансів Любомльської держадміністрації. Дитячий садок №2. Школа №3 м. Любомль. в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
3. 9:00 – 17:00
Магазини. Школа
с. Нудижи.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-407 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво, котельня), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Районний відділ освіти (церква), ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама). с. Городок.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 20-28, 21-39
вул.Козацька, 38-50, 17-21
вул.Весняна, 1-3, 2-8
вул.Богуна, 2-16, 1-5
2 ПЛ-0,4 Л-11 ТП-47 09:00-17:00 Магазин «Взуття» м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 19-23
вул.Кримського, 1
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 до ЛР-44 10:00 - 16:00 ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття
Рожищенський район
1 КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище вул.контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний цех, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м. Рожище вул. Гагаріна, 48-59,24-38.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
7 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-152 10:00 – 17:00 П П Симонюк, лікарня с Сераховичі вул Ярощука, Жовтнева,
2 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,
3. 10:00-16:30
АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
Магазин, ТОВ «Екополь – Волинський» с. Галинівка, вул. Центральна, Львівська, Хмелева
Горохівський район
1.с.Липа
09:00-17:00
ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинку
Волиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:
вул. Підгаєцька
2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-173
09:00-17:00 ТП-314 с.Новий Зборишів
Галичанська сільська рада башня
ТП-313 с.Новий Зборишів
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква Церква
ТП-562 с.Галичани
Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця
Церква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:
вул. Озерна,вул. Набережна
ТП-91 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-313 с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова
ТП-542 с. Новий Зборишів:
вул. Зозульська
ТП-562 с. Галичани:
вул. Шкільна,вул. Молодіжна,
вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,
вул. Прибережна
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493
с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:
вул. Млинова
вул. Набережна
Іваничівський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№ 59 с для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с. Лугове
2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП№149 для чистки траси ПЛ
9.30-16.00 ФГ АРК с.Гряди
Камінь-Каширський район
1. КТП-145 09:00 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.. Центральна, вул..Миру.
2. КТП-276 Л-2 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська.
3. КТП-126 Л-2 11:00 – 15:00 Молитовний будинок. с.Стобихівка, вул.. Незалежності, вул.. Миру
3. ПЛ-10кВ Л-19-05
від ЛР-12 до ЗТП-228 (ТП-130, 129, 170, 151, 353, 253, 94, 224, 228, 93, 92, 372.) 10:00 – 17:00 с.Видричі: Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція), Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І.
с.Дубровиця: Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.
с.Добре: Лісництво, Школа, Медпункт, Ветдільниця, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, ПП Сидонець Г.І., Скважина, ПП Матвійчук І.В., ПП Стеренчук І.І., ССТ Бузаки (магазин). с.Добре,
с.Дубровиця,
с.Видричі.
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Церква с.Доротище
Вол.дирекція УДППЗ
С/Р Доротище
Ковельське МТМО
ПАТ" Волиньгаз "
ТзОВ "Вілена-М" c.Доротище
2. 9:00-17:00
ФОП Галаша Т.І.
Дубівське СТ (пекарня)
с.Тойкут
3. 9:00-17:00
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Семенюк П.Т.
Ф.О.Бойчук О.П.
Ф.о.Мілінчук Г.В.
Ф.О.Байчук Г.І.
СТзОВ "Ватутіна"
с.Тойкут
Локачинський район
1. 9:00 – 17:00
ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)
2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки
місто Луцьк
1. 09:30-12:30
Сільпо ввід №1, Автостанція,Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №1,Ельдорадо ввід№1, Торговий комплекс «Слон» вул. Кравчука 34,34а ввід №1
2. 13:30-17:00
Сільпо ввід №2, Автостанція Ввід №2Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №2, Ельдорадо ввід №2, Торговий комплекс «Слон». вул.Кравчука 34,34а ввід №2
Луцький район
1 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна
2 КТП-215 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (артсвердловина) с. Несвіч вул. Зелена
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с. Забужжя
2. 9:00 – 17:00
ФОП Богуш Ольга Іванівна. ФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій Павлович. ТзОВ "Фортуна". Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг). МПП "Граніт". ТОВ "Надія". ФОП Гурко Олександр Володимирович. ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ". ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД". ТзОВ "Любомльське РБП. ВДСО при УМВС України у Вол. обл. Управління фінансів Любомльської держадміністрації. Дитячий садок №2. Школа №3 м. Любомль. в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів
3. 9:00 – 17:00
Магазини. Школа
с. Нудижи.
Маневицький район
1. 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-407 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво, котельня), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Районний відділ освіти (церква), ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама). с. Городок.
місто Нововолинськ
1 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськ
вул.Молодіжна, 20-28, 21-39
вул.Козацька, 38-50, 17-21
вул.Весняна, 1-3, 2-8
вул.Богуна, 2-16, 1-5
2 ПЛ-0,4 Л-11 ТП-47 09:00-17:00 Магазин «Взуття» м.Нововолинськ
вул.Винниченка, 19-23
вул.Кримського, 1
Ратнівський район
1 ПЛ-10кВ л.17-01 до ЛР-44 10:00 - 16:00 ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття
Рожищенський район
1 КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище вул.контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний цех, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м. Рожище вул. Гагаріна, 48-59,24-38.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги
5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова
6 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.
7 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)
8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна
9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна
10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-128
Старовижівський район
1 КТП-152 10:00 – 17:00 П П Симонюк, лікарня с Сераховичі вул Ярощука, Жовтнева,
2 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин
2. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,
3. 10:00-16:30
АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець
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