Де у Луцьку та на Волині не буде світла 16 квітня

На Волині 16 квітня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 - 17:00Магазин, ТОВ «Екополь – Волинський» с. Галинівка, вул. Центральна, Львівська, Хмелева1.с.Липа09:00-17:00ТзОВ "Феміда інтер" База відпочинкуВолиньдержрибохорона Волиньдержрибохорона с. Липа:вул. Підгаєцька2. ПЛ-10 кВ Л-79-03 від ЛР-17309:00-17:00 ТП-314 с.Новий ЗборишівГаличанська сільська рада башняТП-313 с.Новий ЗборишівКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПЦерква ЦеркваТП-562 с.ГаличаниГорохівська лікарня ветеринарної медицини ДільницяЦерква Церква ТП-314 с. Новий Зборишів:вул. Озерна,вул. НабережнаТП-91 с. Новий Зборишів:вул. СтавковаТП-313 с. Новий Зборишів:вул. СтавковаТП-542 с. Новий Зборишів:вул. ЗозульськаТП-562 с. Галичани:вул. Шкільна,вул. Молодіжна,вул. Лесі Українки,вул. Ставкова,вул. Прибережна3. ПЛ-0,4 кВ від КТП № 493с.Бужани 09:00-17:00 Бужанівська сільська рада Башня с. Бужани:вул. Млиновавул. Набережна1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП№ 59 с для чистки траси ПЛ 9:30-17:00 с. Лугове2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП№149 для чистки траси ПЛ9.30-16.00 ФГ АРК с.Гряди1. КТП-145 09:00 – 17:00 Молитовний будинок, Скважина, ПП Тарасюк С.А., ПП Коваль М.І., ПП Босак В.Р., ПП Кадира М.П., Школа, Медпункт, СВК «Стохід»,. с.Боровне, вул.. Центральна, вул..Миру.2. КТП-276 Л-2 10:00 – 17:00 К-Каширське МСТ (магазин), ПП Куцик Ю.Л. с.Видерта, вул.. Ковельська.3. КТП-126 Л-2 11:00 – 15:00 Молитовний будинок. с.Стобихівка, вул.. Незалежності, вул.. Миру3. ПЛ-10кВ Л-19-05від ЛР-12 до ЗТП-228 (ТП-130, 129, 170, 151, 353, 253, 94, 224, 228, 93, 92, 372.) 10:00 – 17:00 с.Видричі: Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Сорока Р.В., ПП Царик М.В., ТзОВ "УкрТАУЕР" (мобільна станція), Медпункт, Будинок культури, ССТ Бузаки (магазин, бар), Церква, ПП Власюк В.Ф., ПП Мартинюк Л.П., ПП Миколайчук Л.І.с.Дубровиця: Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), ПП Миколайчук Л.І.с.Добре: Лісництво, Школа, Медпункт, Ветдільниця, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Будинок культури, Церква, ПП Сидонець Г.І., Скважина, ПП Матвійчук І.В., ПП Стеренчук І.І., ССТ Бузаки (магазин). с.Добре,с.Дубровиця,с.Видричі.1. 9:00-17:00Церква с.ДоротищеВол.дирекція УДППЗС/Р ДоротищеКовельське МТМОПАТ" Волиньгаз "ТзОВ "Вілена-М" c.Доротище2. 9:00-17:00ФОП Галаша Т.І.Дубівське СТ (пекарня)с.Тойкут3. 9:00-17:00ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Семенюк П.Т.Ф.О.Бойчук О.П.Ф.о.Мілінчук Г.В.Ф.О.Байчук Г.І.СТзОВ "Ватутіна"с.Тойкут1. 9:00 – 17:00ПП «ФрутЕксПол» с.Марковичі вул.Центральна (колгосп)2. КТП-119 Л1 9:00 – 17:00 с.Привітне вул.Молодіжна, вул.Центральна, вул.Л.Українки1. 09:30-12:30Сільпо ввід №1, Автостанція,Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №1,Ельдорадо ввід№1, Торговий комплекс «Слон» вул. Кравчука 34,34а ввід №12. 13:30-17:00Сільпо ввід №2, Автостанція Ввід №2Гуртожиток(Кравчука-36) ввід №2, Ельдорадо ввід №2, Торговий комплекс «Слон». вул.Кравчука 34,34а ввід №21 КТП-150 10:00-17:00 ТзОВ "Мрія старосілля" (бригада – с.Мстишин) с. Мстишин вул. Церковна2 КТП-215 09:00 – 17:00 СГПП "НЕСВІЧ" (артсвердловина) с. Несвіч вул. Зелена1. 9:00 – 17:00с. Забужжя2. 9:00 – 17:00ФОП Богуш Ольга Іванівна. ФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій Павлович. ТзОВ "Фортуна". Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг). МПП "Граніт". ТОВ "Надія". ФОП Гурко Олександр Володимирович. ПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ". ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД". ТзОВ "Любомльське РБП. ВДСО при УМВС України у Вол. обл. Управління фінансів Любомльської держадміністрації. Дитячий садок №2. Школа №3 м. Любомль. в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності, Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, Новоселів3. 9:00 – 17:00Магазини. Школас. Нудижи.1. 10:00-17:00 с. Старий Чорторійськ.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-407 10:00-17:00 ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво, котельня), Новорудська сільська рада (клуб), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа, їдальня), Районний відділ освіти (церква), ФОП Нестеренко А.І. (риб дільниця), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ФОП Мусійчук В.В. (пилорама). с. Городок.1 ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-146 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Молодіжна, 20-28, 21-39вул.Козацька, 38-50, 17-21вул.Весняна, 1-3, 2-8вул.Богуна, 2-16, 1-52 ПЛ-0,4 Л-11 ТП-47 09:00-17:00 Магазин «Взуття» м.Нововолинськвул.Винниченка, 19-23вул.Кримського, 11 ПЛ-10кВ л.17-01 до ЛР-44 10:00 - 16:00 ТзОВ "ЖУРАВЛИНИ" - Військова частина 9971 с.Заболоття1 КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище вул.контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний цех, складське приміщення, ветлікарня, стадіон. м. Рожище вул. Гагаріна, 48-59,24-38.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-366 9:00-17:00 Овочесховище (м.Рожище, вул.Гранична) м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83(парні), Трудова3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-52 9:00-17:00 Млин, пекарня, храм, КЗ "Рож. район. ЦПМСД", школа, ковбасний цех, магазин с.Сокіл, вул.Незалежності, Озерна, Тиха, Червоного Хреста4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул. Молодіжна, Перемоги5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-169 9:00-17:00 с.Квітневе, вул.Польова, Квітнева, Молодіжна, Миру, Садова6 ПЛ-10 кВ Л18-04 до ЛР-46 9:00-17:00 м.Рожище деревообробний цех, виробничі бази, столярний цех, ветлабораторія, гараж, насосна, паливний склад, складське приміщення, стадіон, ГРП-2, цех по переробці м’яса, АЗС. м.Рожище, вул.Гранична, 1-28, 28-83, Трудова, Курбаса, 25-36, 31-33.7 КТП-275 9:00-17:00 с.Мильськ (повністю) с.Мильськ (повністю)8 ПЛ-0,4 кВ від КТП-251 9:00-17:00 с.Рудня Сільська рада, Клуб, ФАП, Відділення зв'язку, кіоск, магазини с.Рудня, вул.Центральна, Набережна, Спортивна, Молодіжна9 ПЛ-0,4 кВ від КТП-236 9:00-17:00 с.Копачівка магазин, крамниця, с.Копачівка, вул.Першотравнева, 33-45, 22-38, Набережна10 ПЛ-0,4 кВ від ТП-500 9:00-17:00 с.Копачівка вул.Першотравнева, 97-131, 60-1281 КТП-152 10:00 – 17:00 П П Симонюк, лікарня с Сераховичі вул Ярощука, Жовтнева,2 КТП 155 10:00 – 17:00 смт Ст Вижва вул Зелена,Брідківська с Брідки вул Мирна,Лугова1. 10:00-16:30ФОП Заколодежна Є.П. –магазин,СВК «Батьківщина» - контора ,пилорама, ферма, насосна, Купичівська с/р – дит.садок, клуб, бібліотека, ФАП, церква, АТС, школа, столова, пошта, ФОП Піндюк - магазин, дільниця вет. медецини с.Чорніїв, Свинарин2. 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада, школа, ТРСТ-магазин, ФАП, молитовний будинок, Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Овлочин, Крать,3. 10:00-16:30АГРС, СКЗ, ФГ «Перлина Турії» с.Селець