У Луцьку в подвійній аварії на Гордіюк травмувалась 1-річна дитина
Сьогодні, 12:15
В аварії, що сталася зранку 15 квітня в Луцьку, постраждав 28-річний водій авто Daewoo Lanos та однорічна дитина.
Про це повідомив розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів медика, двох постраждалих внаслідок ДТП – 28-річного лучанина та однорічну дитину госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню та Волинську обласну дитячу лікарню відповідно. Згідно з попередніми діагнозами, в обох постраждалих – черепно-мозкова травма середньої тяжкості.
Наразі стан здоров’я дитини та молодого чоловіка медики оцінюють як середньої важкості.
Нагадаємо, близько 9-ї години ранку на вулиці Гордіюк трапилась аварія за участю трьох автівок: Mercedes-Benz, Daewoo Lanos та Renault Clio.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів медика, двох постраждалих внаслідок ДТП – 28-річного лучанина та однорічну дитину госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню та Волинську обласну дитячу лікарню відповідно. Згідно з попередніми діагнозами, в обох постраждалих – черепно-мозкова травма середньої тяжкості.
Наразі стан здоров’я дитини та молодого чоловіка медики оцінюють як середньої важкості.
Нагадаємо, близько 9-ї години ранку на вулиці Гордіюк трапилась аварія за участю трьох автівок: Mercedes-Benz, Daewoo Lanos та Renault Clio.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині під час пожежі будинку жінка отримала опіки рук
Сьогодні, 12:31
У Луцьку в подвійній аварії на Гордіюк травмувалась 1-річна дитина
Сьогодні, 12:15
У Луцьку на католицьку Пасху перекриють в'їзд у Старе місто
Сьогодні, 11:57
У Луцьку водій пропонував патрульному хабар. ВІДЕО
Сьогодні, 11:45