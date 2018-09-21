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У Луцьку в подвійній аварії на Гордіюк травмувалась 1-річна дитина

У Луцьку в подвійній аварії на Гордіюк травмувалась 1-річна дитина
В аварії, що сталася зранку 15 квітня в Луцьку, постраждав 28-річний водій авто Daewoo Lanos та однорічна дитина.

Про це повідомив розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов, - пишуть Волинські Новини.

Зі слів медика, двох постраждалих внаслідок ДТП – 28-річного лучанина та однорічну дитину госпіталізували у Луцьку міську клінічну лікарню та Волинську обласну дитячу лікарню відповідно. Згідно з попередніми діагнозами, в обох постраждалих – черепно-мозкова травма середньої тяжкості.

Наразі стан здоров’я дитини та молодого чоловіка медики оцінюють як середньої важкості.

Нагадаємо, близько 9-ї години ранку на вулиці Гордіюк трапилась аварія за участю трьох автівок: Mercedes-Benz, Daewoo Lanos та Renault Clio.

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Теги: аварія, Луцьк, Гордіюк
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