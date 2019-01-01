На Волині під час пожежі будинку жінка отримала опіки рук





Так, 13 квітня вночі в селі Озеро Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



На місце події працювали рятувальники з Ківерець та місцева пожежна команда села Журавичі, які ліквідували пожежу о 01:05.



Під час гасіння пожежі отримала опіки верхніх кінцівок обох рук громадянка 1977 р.н.



Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.







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