На Волині під час пожежі будинку жінка отримала опіки рук
Сьогодні, 12:31
Впродовж минулих вихідних на Волині рятувальники ліквідували 22 пожежі.
Так, 13 квітня вночі в селі Озеро Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники з Ківерець та місцева пожежна команда села Журавичі, які ліквідували пожежу о 01:05.
Під час гасіння пожежі отримала опіки верхніх кінцівок обох рук громадянка 1977 р.н.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Так, 13 квітня вночі в селі Озеро Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали рятувальники з Ківерець та місцева пожежна команда села Журавичі, які ліквідували пожежу о 01:05.
Під час гасіння пожежі отримала опіки верхніх кінцівок обох рук громадянка 1977 р.н.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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