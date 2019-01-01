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На Волині під час пожежі будинку жінка отримала опіки рук

На Волині під час пожежі будинку жінка отримала опіки рук
Впродовж минулих вихідних на Волині рятувальники ліквідували 22 пожежі.

Так, 13 квітня вночі в селі Озеро Ківерцівського району горів дерев’яний житловий будинок, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

На місце події працювали рятувальники з Ківерець та місцева пожежна команда села Журавичі, які ліквідували пожежу о 01:05.

Під час гасіння пожежі отримала опіки верхніх кінцівок обох рук громадянка 1977 р.н.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



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Теги: пожежа, Волинь, опіки
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