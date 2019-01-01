У місті на Волині горів під’їзд багатоповерхівки
Сьогодні, 12:45
У Нововолинську горів під’їзд 5-поверхового житлового будинку.
Пожеа трапилась 13 квітня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Вже за 4 хвилини до місця події рятувальники, які в апаратах на стисненому повітрі ліквідували загорання.
Вогонь знищив дитячий візок, пошкоди внвутрішнє облицювання стін під’їзду. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А 14 квітня в селі Скреготівка Ківерцівського району виникла пожежа в дерев’яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
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Пожеа трапилась 13 квітня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
Вже за 4 хвилини до місця події рятувальники, які в апаратах на стисненому повітрі ліквідували загорання.
Вогонь знищив дитячий візок, пошкоди внвутрішнє облицювання стін під’їзду. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
А 14 квітня в селі Скреготівка Ківерцівського району виникла пожежа в дерев’яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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