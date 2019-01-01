У місті на Волині горів під’їзд багатоповерхівки





Пожеа трапилась 13 квітня, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



Вже за 4 хвилини до місця події рятувальники, які в апаратах на стисненому повітрі ліквідували загорання.



Вогонь знищив дитячий візок, пошкоди внвутрішнє облицювання стін під’їзду. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



А 14 квітня в селі Скреготівка Ківерцівського району виникла пожежа в дерев’яній господарській споруді. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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