Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати





Так, інформують, що з початку року на користь працівників з підприємств-боржників стягнули 494 898 грн невиплаченого заробітку та інших пов'язаних виплат.



Також відомо, що з 11 підприємств наразі стягують заборговану зарплату після судового рішення.



У списку боржників лідирують державні установи, такі як «Волиньвугілля» – майже 2 мільйони гривень та ДП «Луцький КХП №2» – понад півтора мільйона.





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