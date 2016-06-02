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Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати

Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати
Головне територіальне управління юстиції у Волинській області опублікувало перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати.

Так, інформують, що з початку року на користь працівників з підприємств-боржників стягнули 494 898 грн невиплаченого заробітку та інших пов'язаних виплат.

Також відомо, що з 11 підприємств наразі стягують заборговану зарплату після судового рішення.

У списку боржників лідирують державні установи, такі як «Волиньвугілля» – майже 2 мільйони гривень та ДП «Луцький КХП №2» – понад півтора мільйона.

Назвали перелік підприємств Волині, які боргують людям найбільше зарплати

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Теги: борги, зарплата, Волинь
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