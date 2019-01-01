У Луцьку в голови виборчої дільниці вкрали пакет з документами

У Луцьку в голови ДВК вкрали пакет з документами та печатку.Інцидент трапився у суботу, 13 квітня, - інформує ГУНП у Волинській області.До поліції звернулася 30-річна лучанка, голова виборчої дільниці. Жінка повідомила, що зловмисник викрав у неї пакет, у якому знаходилися виборчі документи та печатка.Пакет заявниця залишила на декілька хвилин без нагляду поблизу приміщення гаража, який знаходиться по вулиці Ранковій.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини крадіжки.Досудове розслідування триває.