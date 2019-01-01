У Луцьку в голови виборчої дільниці вкрали пакет з документами
Сьогодні, 13:17
У Луцьку в голови ДВК вкрали пакет з документами та печатку.
Інцидент трапився у суботу, 13 квітня, - інформує ГУНП у Волинській області.
До поліції звернулася 30-річна лучанка, голова виборчої дільниці. Жінка повідомила, що зловмисник викрав у неї пакет, у якому знаходилися виборчі документи та печатка.
Пакет заявниця залишила на декілька хвилин без нагляду поблизу приміщення гаража, який знаходиться по вулиці Ранковій.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини крадіжки.
Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився у суботу, 13 квітня, - інформує ГУНП у Волинській області.
До поліції звернулася 30-річна лучанка, голова виборчої дільниці. Жінка повідомила, що зловмисник викрав у неї пакет, у якому знаходилися виборчі документи та печатка.
Пакет заявниця залишила на декілька хвилин без нагляду поблизу приміщення гаража, який знаходиться по вулиці Ранковій.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини крадіжки.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
По-перше,13 квітня було в суботу. По-друге, печатки почали видавати лише сьогодні,15 квітня.
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