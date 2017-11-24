На Волині хлопець вкрав в односельчанки мопед
Сьогодні, 20:15
На Волині хлопець викрав у односельчанки мопед «Honda Fullmark».
Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Злочинцем виявився 21-річний житель села Прилісне, Маневицького району. Мопед знаходився у гаражі за місцем проживання 60-річної односельчанки. Вночі зловмисник пошкодив замок вхідних дверей і викрав транспортний засіб. Сума завданих матеріальних збитків сягнула 6 тисяч гривень.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Про незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене із проникненням до сховища». Злочинцю загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.
Злочинцем виявився 21-річний житель села Прилісне, Маневицького району. Мопед знаходився у гаражі за місцем проживання 60-річної односельчанки. Вночі зловмисник пошкодив замок вхідних дверей і викрав транспортний засіб. Сума завданих матеріальних збитків сягнула 6 тисяч гривень.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України «Про незаконне заволодіння транспортним засобом вчинене із проникненням до сховища». Злочинцю загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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