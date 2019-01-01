Чотири авто, земля та квартири: статки директора департаменту соцполітики Луцькради

Вікторія Майборода, яка на посаді з червня 2017 року, задекларувала декілька авто, нерухомість, землю, а також нерухомість та землю чоловіка на Київщині, які він отримав у подарунок.



Очільниця департаменту з 1994 року має у Луцьку квартиру площею 57 м. кв., а із 2014 – гараж площею 16,2 м. кв. З 2011 року має у Луцьку також частину будівлі центрального складу площею 199 м. кв. вартістю 386 гривень, - пише



У 2017 році Майборода придбала у Луцьку земельну ділянку площею 13,28 сотки вартістю 269,368 тисячі гривень. До слова, цю ділянку Майборода придбала у Луцькради. 29 листопада 2017 року депутати погодили продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності на вулиці Трункіна, 12, площею 0,1328 га, кадастровим номером 0710100000:22:184:0077 для будівництва та обслуговування частини будівлі центрального складу. Ціна продажу земельної ділянки визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 21 червня 2017 року, в сумі 269,368 тисячі гривень.



Чоловік Михайло Майборода володіє з 1997 року у Луцьку квартирою площею 63,6 м. кв. У 2017 році став власником земельної ділянки площею 19,05 сотки вартістю 29,832 тисячі гривень та житлового будинку площею 63,5 м. кв. вартістю 26,23 тисячі гривень у спільній власності із Вірою Майбородою у селі Гостролуччя Баришівського району Київської області.



Вікторія Майборода має із 2006 року – вантажне авто «FORD TRANZIT» 1998 року випуску вартістю 14,2 тисячі гривень, із 2011 року – «HYNDAI ACCENT» 2011 року випуску вартістю 127,3 тисячі гривень. У 2018 році придбала «HYUNDAI TUCSON» 2017 року випуску вартістю 621,918 тисячі гривень.



Чоловік із 2008 року володіє авто «VOLKSWAGEN LT40» вартістю 32,5 тисячі гривень.



У 2018 році Вікторія Майборода отримала 311,554 тисячі гривень зарплати, 497,534 тисячі гривень кредиту ПАТ АБ «Укргазбанк», 124,951 тисячі гривень від «А-банку», страхових виплат на суму 10,992 тисячі гривень від ПАТ «Страхова компанія» Універсальна» та 30 тисяч гривень від продажу авто «ВАЗ 21070» 2005 року випуску. Чоловік отримав 55,8 тисячі гривень доходу від від зайняття підприємницькою діяльністю.



Посадовиця вказала, що сплатила 118,131 тисячі гривень в рахунок основної суми позики (кредиту) для ПАТ АБ «Укргазбанк», 102,425 тисячі гривень в рахунок основної суми позики (кредиту) для «А-банку», а також 3,097 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою (кредитом) для «А-банку» та 40,072 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою (кредитом) для ПАТ АБ «Укргазбанк».



Для порівняння, у 2017 році Вікторія Майборода отримала 205,714 тисячі гривень зарплати, кредит у розмірі 64,285 тисячі гривень у «А-банку» та кредит у розмірі 18,072 тисячі гривень в «Альфа-банку». Чоловік отримав 267 тисяч гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а також він та Віра Майборода отримали подарунки у негрошовій формі вартістю 26,23 тисячі гривень та 29,832 тисячі гривень від Миколи Майбороди.Звертаємо увагу, що така ж вартість задекларованого будинку та землі на Київщині. Син Владислав Майборода отримав 13,874 тисячі гривень стипендії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, 7,035 тисячі гривень зарплати у ПАТ «Укрнафта», 90,698 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Ресурс Оіл». Вікторія Майборода тоді також вказала, що має з 2016 року кредит у розмірі 23,577 тисячі гривень в «А-банку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради, яка на посаді з червня 2017 року, задекларувала декілька авто, нерухомість, землю, а також нерухомість та землю чоловіка на Київщині, які він отримав у подарунок.Очільниця департаменту з 1994 року має у Луцьку квартиру площею 57 м. кв., а із 2014 – гараж площею 16,2 м. кв. З 2011 року має у Луцьку також частину будівлі центрального складу площею 199 м. кв. вартістю 386 гривень, - пише Волинь Оnline У 2017 році Майборода придбала у Луцьку земельну ділянку площею 13,28 сотки вартістю 269,368 тисячі гривень. До слова, цю ділянку Майборода придбала у Луцькради. 29 листопада 2017 року депутати погодили продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення комунальної власності на вулиці Трункіна, 12, площею 0,1328 га, кадастровим номером 0710100000:22:184:0077 для будівництва та обслуговування частини будівлі центрального складу. Ціна продажу земельної ділянки визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 21 червня 2017 року, в сумі 269,368 тисячі гривень.Чоловік Михайло Майборода володіє з 1997 року у Луцьку квартирою площею 63,6 м. кв. У 2017 році став власником земельної ділянки площею 19,05 сотки вартістю 29,832 тисячі гривень та житлового будинку площею 63,5 м. кв. вартістю 26,23 тисячі гривень у спільній власності із Вірою Майбородою у селі Гостролуччя Баришівського району Київської області.Вікторія Майборода має із 2006 року – вантажне авто «FORD TRANZIT» 1998 року випуску вартістю 14,2 тисячі гривень, із 2011 року – «HYNDAI ACCENT» 2011 року випуску вартістю 127,3 тисячі гривень. У 2018 році придбала «HYUNDAI TUCSON» 2017 року випуску вартістю 621,918 тисячі гривень.Чоловік із 2008 року володіє авто «VOLKSWAGEN LT40» вартістю 32,5 тисячі гривень.У 2018 році Вікторія Майборода отримала 311,554 тисячі гривень зарплати, 497,534 тисячі гривень кредиту ПАТ АБ «Укргазбанк», 124,951 тисячі гривень від «А-банку», страхових виплат на суму 10,992 тисячі гривень від ПАТ «Страхова компанія» Універсальна» та 30 тисяч гривень від продажу авто «ВАЗ 21070» 2005 року випуску. Чоловік отримав 55,8 тисячі гривень доходу від від зайняття підприємницькою діяльністю.Посадовиця вказала, що сплатила 118,131 тисячі гривень в рахунок основної суми позики (кредиту) для ПАТ АБ «Укргазбанк», 102,425 тисячі гривень в рахунок основної суми позики (кредиту) для «А-банку», а також 3,097 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою (кредитом) для «А-банку» та 40,072 тисячі гривень в рахунок процентів за позикою (кредитом) для ПАТ АБ «Укргазбанк».Для порівняння, у 2017 році Вікторія Майборода отримала 205,714 тисячі гривень зарплати, кредит у розмірі 64,285 тисячі гривень у «А-банку» та кредит у розмірі 18,072 тисячі гривень в «Альфа-банку». Чоловік отримав 267 тисяч гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, а також він та Віра Майборода отримали подарунки у негрошовій формі вартістю 26,23 тисячі гривень та 29,832 тисячі гривень від Миколи Майбороди.Звертаємо увагу, що така ж вартість задекларованого будинку та землі на Київщині. Син Владислав Майборода отримав 13,874 тисячі гривень стипендії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, 7,035 тисячі гривень зарплати у ПАТ «Укрнафта», 90,698 тисячі гривень зарплати у ТзОВ «Ресурс Оіл». Вікторія Майборода тоді також вказала, що має з 2016 року кредит у розмірі 23,577 тисячі гривень в «А-банку».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію