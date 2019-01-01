У «Промені» – вигідні розваги для дітей*





Відтепер у комплексі є можливість придбати абонемент на відвідування ігрового лабіринту та зони для крихіток за вигідною ціною.



Пропозиція включає в себе 5 тарифів «безліміт», які передбачають розваги в ігрових зонах без обмеження у часі впродовж дня в межах місяця.



Перевагами такого абонементу є можливість діток розважатись у 2-х ігрових зонах одночасно за привабливою ціною – 360 грн.



Деталі можна уточнити за телефоном: +380 (66) 755 07 57. Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячому розважальному центрі «Смугастий Носоріг», що знаходиться на 2-му поверсі РЦ «Промінь», розваги стали ще більш доступними.Відтепер у комплексі є можливість придбати абонемент на відвідування ігрового лабіринту та зони для крихіток за вигідною ціною.Пропозиція включає в себе 5 тарифів «безліміт», які передбачають розваги в ігрових зонах без обмеження у часі впродовж дня в межах місяця.Перевагами такого абонементу є можливість діток розважатись у 2-х ігрових зонах одночасно за привабливою ціною – 360 грн.Деталі можна уточнити за телефоном: +380 (66) 755 07 57. Адреса комплексу: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.Посилання: https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/?ref=br_rs

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