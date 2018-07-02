На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу
Сьогодні, 14:04
За добу на митному посту "Ягодин" митники вилучили незадекларованого одягу на понад 220 тисяч гривень.
Для «особистого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю» двом людям знадобилось 509 предметів дитячого одягу (штани, светри, футболки, сукні, головні убори тощо) та 434 одиниці жіночої білизни, - пише ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, митники вилучили одяг.
До слова, за перший квартал цього року на склади митниці для тимчасового зберігання (до остаточного рішення суду) було реально вилучено товару на майже 18 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для «особистого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю» двом людям знадобилось 509 предметів дитячого одягу (штани, светри, футболки, сукні, головні убори тощо) та 434 одиниці жіночої білизни, - пише ГУ ДФС у Волинській області.
Відтак, митники вилучили одяг.
До слова, за перший квартал цього року на склади митниці для тимчасового зберігання (до остаточного рішення суду) було реально вилучено товару на майже 18 млн грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу
Сьогодні, 14:04
У «Промені» – вигідні розваги для дітей*
Сьогодні, 13:50
У Луцьку в голови виборчої дільниці вкрали пакет з документами
Сьогодні, 13:17
Жити яскраво: як у ЖК «Caramel Residence» будують оселі мрії*
Сьогодні, 13:15