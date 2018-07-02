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На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу

На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу
За добу на митному посту "Ягодин" митники вилучили незадекларованого одягу на понад 220 тисяч гривень.

Для «особистого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю» двом людям знадобилось 509 предметів дитячого одягу (штани, светри, футболки, сукні, головні убори тощо) та 434 одиниці жіночої білизни, - пише ГУ ДФС у Волинській області.

Відтак, митники вилучили одяг.

До слова, за перший квартал цього року на склади митниці для тимчасового зберігання (до остаточного рішення суду) було реально вилучено товару на майже 18 млн грн.


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Теги: одяг, митники, Ягодин
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