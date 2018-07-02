На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу

За добу на митному посту "Ягодин" митники вилучили незадекларованого одягу на понад 220 тисяч гривень.Для «особистого споживання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю» двом людям знадобилось 509 предметів дитячого одягу (штани, светри, футболки, сукні, головні убори тощо) та 434 одиниці жіночої білизни, - пише ГУ ДФС у Волинській області.Відтак, митники вилучили одяг.До слова, за перший квартал цього року на склади митниці для тимчасового зберігання (до остаточного рішення суду) було реально вилучено товару на майже 18 млн грн.