Лучанам нараховуватимуть пеню за невчасну оплату комуналки





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З 1 травня вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, згідно з яким затримка у сплаті за комуналку призведе до нарахування пені споживачам. Також комунальним підприємствам, за новими законодавчими нормами, надається повне право припиняти надання послуг, в тому числі водопостачання і водовідведення, не залежно від суми боргу.



Споживачі-боржники можуть подвоїти свою заборгованість



Відповідно до закону, надавачі послуг будуть проводити нарахування штрафних санкцій у вигляді пені на заборгованість, яка утворилася внаслідок несвоєчасної оплати. Чим більша заборгованість, тим більше штрафних санкцій буде нараховуватися і виставлятися в особовому рахунку споживача. Хоча закон передбачає обмеження, відповідно до якого штрафні санкції не можуть перевищувати розмір боргу, але чи є доцільність громадянам подвоювати свої борги – це вже вирішувати їм.



Усі платежі за водопостачання і водовідведення найкраще зробити до 20 числа наступного місяця і бути впевненим, що банківські установи перерахують кошти до 1 числа. Відповідно, ніякий борг не утвориться. Головне, щоб на 1 число не було жодних неоплачених сум, тоді ніяка пеня нараховуватися не буде. У разі несплати за попередній місяць, за кожен день прострочення платежу, споживачам буде нараховуватися пеня. До прикладу, за комунальні послуги, отримані у квітні, необхідно сплатити до 20 травня включно.



Через заборгованість субсидію не призначать



З травня 2019 року субсидія не буде призначатися тим особам, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг. При зверненні громадян за оформлення субсидій на наступний рік органи соціального захисту населення будуть отримувати дані від постачальників комунальних послуг про наявність простроченої заборгованості. Своєчасна оплата комунальних послуг до 20 числа наступного місяця включно захистить споживачів від подібних неприємностей і стане гарантією отримання субсидії та відсутності нарахування пені.



Готівкою отримати субсидію зможуть лише ті, хто вчасно оплатили комуналку



Боржники-субсидіанти не зможуть зняти кошти, передбачені на субсидію, із 1 травня 2019 року. Лише вчасна оплата комунальних послуг дозволить отримати готівкою кошти, нараховані за монетизовану субсидію.



У Мінсоцполітики також повідомлялося про те, що «Заборгованість за житлово-комунальні послуги станом на травень 2019 року призведе до відмови у призначенні субсидій. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 – тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік», – повідомило видання РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.



КП «Луцькводоканал» наголошує на необхідності своєчасної оплати за спожиті послуги водопостачання та водовідведення! Це гарантуватиме субсидіантам вчасне відшкодування субсидій, захистить від нарахувань пені, а також забезпечить безперебійне надання комунальних послуг населенню!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 травня вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, згідно з яким затримка у сплаті за комуналку призведе до нарахування пені.Про це повідомляє Луцька міська рада З 1 травня вступає в дію новий закон про житлово-комунальні послуги, згідно з яким затримка у сплаті за комуналку призведе до нарахування пені споживачам. Також комунальним підприємствам, за новими законодавчими нормами, надається повне право припиняти надання послуг, в тому числі водопостачання і водовідведення, не залежно від суми боргу.Відповідно до закону, надавачі послуг будуть проводити нарахування штрафних санкцій у вигляді пені на заборгованість, яка утворилася внаслідок несвоєчасної оплати. Чим більша заборгованість, тим більше штрафних санкцій буде нараховуватися і виставлятися в особовому рахунку споживача. Хоча закон передбачає обмеження, відповідно до якого штрафні санкції не можуть перевищувати розмір боргу, але чи є доцільність громадянам подвоювати свої борги – це вже вирішувати їм.Усі платежі за водопостачання і водовідведення найкраще зробити до 20 числа наступного місяця і бути впевненим, що банківські установи перерахують кошти до 1 числа. Відповідно, ніякий борг не утвориться. Головне, щоб на 1 число не було жодних неоплачених сум, тоді ніяка пеня нараховуватися не буде. У разі несплати за попередній місяць, за кожен день прострочення платежу, споживачам буде нараховуватися пеня. До прикладу, за комунальні послуги, отримані у квітні, необхідно сплатити до 20 травня включно.З травня 2019 року субсидія не буде призначатися тим особам, які мають заборгованість за оплату комунальних послуг. При зверненні громадян за оформлення субсидій на наступний рік органи соціального захисту населення будуть отримувати дані від постачальників комунальних послуг про наявність простроченої заборгованості. Своєчасна оплата комунальних послуг до 20 числа наступного місяця включно захистить споживачів від подібних неприємностей і стане гарантією отримання субсидії та відсутності нарахування пені.Боржники-субсидіанти не зможуть зняти кошти, передбачені на субсидію, із 1 травня 2019 року. Лише вчасна оплата комунальних послуг дозволить отримати готівкою кошти, нараховані за монетизовану субсидію.У Мінсоцполітики також повідомлялося про те, що «Заборгованість за житлово-комунальні послуги станом на травень 2019 року призведе до відмови у призначенні субсидій. Головне, щоб заборгованості не було станом на травень 2019 – тоді, коли відбувається перепризначення субсидій на новий рік», – повідомило видання РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України.КП «Луцькводоканал» наголошує на необхідності своєчасної оплати за спожиті послуги водопостачання та водовідведення! Це гарантуватиме субсидіантам вчасне відшкодування субсидій, захистить від нарахувань пені, а також забезпечить безперебійне надання комунальних послуг населенню!

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