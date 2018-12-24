У Луцьку собака на дитмайданчику покусав 3-річного хлопчика. ВІДЕО

Дмитра просто на дитячому майданчику.



Про це йдеться у сюжеті



Мама хлопчика, лучанка Анна Левандовська розповіла, що тоді була ціла зграя безпритульних собак.



«Всі на нього кинулися, всі почали гавкати і його вкусили. Мені дуже страшно», - каже жінка. Сам хлопчик розповів, що собака вкусив його «за дупку» і було дуже боляче.



Дмитрик отримав 4 уколи і три дні провів у лікарні. Собаки ж і досі – на дитячому майданчику.



Зауважують, що у Луцьку за останній час – це щонайменше 5 випадок нападу на дитину безпритульних тварин. В комунальному підприємстві, яке опікується ними, запевняють: відловити усіх таких собак не можуть. Бракує працівників. Тож реагують лише на скарги людей.



Директор комунального підприємства "Ласка" Наталія Рудь розповіла, що за березень відловили 79 безпритульних тварин. Всі вони пройшли процедуру ідентифікації, стерилізації і обов'язкової вакцинації від сказу, а тоді їх випустили на місце відлову.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку собака вкусив 3-річного хлопчикапросто на дитячому майданчику.Про це йдеться у сюжеті ICTV Мама хлопчика, лучанкарозповіла, що тоді була ціла зграя безпритульних собак.«Всі на нього кинулися, всі почали гавкати і його вкусили. Мені дуже страшно», - каже жінка. Сам хлопчик розповів, що собака вкусив його «за дупку» і було дуже боляче.Дмитрик отримав 4 уколи і три дні провів у лікарні. Собаки ж і досі – на дитячому майданчику.Зауважують, що у Луцьку за останній час – це щонайменше 5 випадок нападу на дитину безпритульних тварин. В комунальному підприємстві, яке опікується ними, запевняють: відловити усіх таких собак не можуть. Бракує працівників. Тож реагують лише на скарги людей.Директор комунального підприємства "Ласка"розповіла, що за березень відловили 79 безпритульних тварин. Всі вони пройшли процедуру ідентифікації, стерилізації і обов'язкової вакцинації від сказу, а тоді їх випустили на місце відлову.

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