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Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним

Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним
У Луцьку поліція розслідує подвійну аварію, у якій є потерпілі. Постраждали водій однієї із автівок та його однорічний син.

Нагадаємо, сьогодні вранці близько 9 години по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів - пише ГУНП у Волинській області

Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».

Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі Ковельського району. Водія госпіталізували.

Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Також попередньо встановлено, що водій «Mercedes Benz GL350» перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділ у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



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Теги: аварія, Гордіюк, Луцьк
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Коментарі 2
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Мажор довбаний,воно бидляка залєпляне іздить,моя б воля я б цих мажорів так от...ярив ,щоб тварина взагалі більше за кермо не сів
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смолу пий мажор хренов
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