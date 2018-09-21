Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним
Сьогодні, 14:20
У Луцьку поліція розслідує подвійну аварію, у якій є потерпілі. Постраждали водій однієї із автівок та його однорічний син.
Нагадаємо, сьогодні вранці близько 9 години по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів - пише ГУНП у Волинській області
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».
Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі Ковельського району. Водія госпіталізували.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Також попередньо встановлено, що водій «Mercedes Benz GL350» перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділ у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, сьогодні вранці близько 9 години по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів - пише ГУНП у Волинській області
Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».
Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі Ковельського району. Водія госпіталізували.
Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Також попередньо встановлено, що водій «Mercedes Benz GL350» перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділ у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Мажор довбаний,воно бидляка залєпляне іздить,моя б воля я б цих мажорів так от...ярив ,щоб тварина взагалі більше за кермо не сів
смолу пий мажор хренов
Останні новини
Помер 20-річний парамедик, якого поранили в голову на Донбасі
Сьогодні, 15:02
Лучанам нараховуватимуть пеню за невчасну оплату комуналки
Сьогодні, 14:34
Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним
Сьогодні, 14:20
На «Ягодині» митники вилучили у волинян велику партію одягу
Сьогодні, 14:04