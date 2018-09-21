Водій, який спричинив подвійну аварію у Луцьку, був п’яним





Нагадаємо, сьогодні вранці близько 9 години по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку



Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».



Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі Ковельського району. Водія госпіталізували.



Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Також попередньо встановлено, що водій «Mercedes Benz GL350» перебував у стані алкогольного сп’яніння.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділ у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліція розслідує подвійну аварію, у якій є потерпілі. Постраждали водій однієї із автівок та його о днорічний син Нагадаємо, сьогодні вранці близько 9 години по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів - пише ГУНП у Волинській областіПопередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «Mercedes Benz GL350» за кермом якого перебував 32-річний житель обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з «Renault Clio» та «Daewoo Lanos».Постраждали 28-річний водій та однорічний пасажир автомобіля «Daewoo Lanos», жителі Ковельського району. Водія госпіталізували.Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Також попередньо встановлено, що водій «Mercedes Benz GL350» перебував у стані алкогольного сп’яніння.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділ у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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