Для відновлення туристичної Олики потрібно майже 1,5 мільярда гривень

На Волині для відновлення історико-архітектурної спадщини селища Олика потрібно 1 мільярд 147 мільйонів гривень.Про це інформує прес-служба Волинської ОДА.Відтак, в області розробили програму відродження «Перлини Волині». Над програмою впродовж кількох місяців працювали керівники профільних структурних підрозділів обласної державної адміністрації спільно з представниками навчальних закладів, істориками та мистецтвознавцями регіону.В її рамках передбачили реалізувати ряд заходів. Зокрема, перенести з території замку Радзивілів Волинську обласну психіатричну лікарню № 2, а відтак – спорудити для цього новий корпус, покращити дорожню інфраструктуру селища, побудувати очисні споруди, здійснити благоустрій кладовища та створити мережу музейних закладів у відреставрованих пам’ятках архітектури.Якщо волинські обранці затвердять проект зазначеного документу під час чергової сесії, далі облдержадміністрація подаватиме його на Кабінет Міністрів України та Президента України, аби також залучити кошти державного бюджету. Тож, нині Програма перебуває на розгляді у депутатів обласної ради.Разом із тим, начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністраціїзазначає:"Оскільки Олика є історичним населеним пунктом, зараз у Києві працюють над історико-архітектурним опорним планом селища. Підготовлені також попередні матеріали для розробки генерального плану Олики, котрий стане основою для подальшого планування усіх територій. Щодо власне програми, то в ній закладені кошти на конкретні об’єкти, що розвиватимуть та модернізуватимуть. Окрім того, передбачені витрати на всі проектні роботи, що стосуються концепції розвитку населеного пункту, тобто бачення всього того, яке історичне обличчя Олика повинна мати після перетворення. На підставі ж концепції будуть розроблятися конкретні проектні документи, як-от детальні плани торгових площ та рядів, території передбачені під туристичну та рекреаційну діяльність тощо".До слова, в цьому році виповнюється 870 років з моменту першої письмової згадки про Олику, а також 475 років, як селище здобуло Магдебурзьке право. Відтак, облдержадміністрація запланувала у травні провести в населеному пункті тематичні заходи, завдяки яким вдасться привернути ще більше уваги до проблеми збереження цієї історико-архітектурної пам'ятки.