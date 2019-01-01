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Помер 20-річний парамедик, якого поранили в голову на Донбасі

Помер 20-річний парамедик, якого поранили в голову на Донбасі
У Дніпрі в лікарні Мечникова помер 20-річний парамедик госпітальєрів Микола Волков (позивний Смурфік), який отримав кульове поранення в голову на Донбасі.

Про це повідомила командир батальйону Госпітальєри Яна Зінкевич на сторінці у соцмережі Facebook, - передає УНН.

"На жаль, наш хоробрий Смурфік щойно помер. Він відчайдушно боровся за життя останні дні. За нього переживали та молились тисячі людей. Дякую усім за вашу небайдужість та підтримку", - написала Яна Зінкевич.

Зазначається, складне кульове поранення в голову Волков отримав 12 квітня. У нього була пошкоджена велика частина мозку та кісток. Три дні він пролежав у комі.

"Микола Волков, друг Смурфік - молодий 20-річний юнак з міста Маріуполь, який з молодого віку був небайдужим до нашої України та її долі. В червні 2018 він пройшов наш навчальний центр, та з 1 липня поїхав на свою першу ротацію у складі нашого батальйону. З осені 2018 року він був закріплений до 8 батальйону УДА "Аратта" та щоденно ніс тяжку ношу добровольця-парамедика. Він не мав медичної освіти, але за покликом душі став парамедиком та рятував життя", - розповіла про загиблого Зінкевич.

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Теги: снайпер, Донбас, парамедик
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