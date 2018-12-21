Митрополит Луцький і Волинський Михаїл помолився за Україну на Афоні

Група прочан, організована єпархіальним паломницьким центром «Україна», на чолі з митрополитом Луцьким і Волинськимпобувала на Святій Горі, вшанувала святині Греції.Про це повідомляє прес-служба волинської єпархії ПЦУ.Це перше богомілля єпархіального архієрея на Афон після визнання автокефалії Православної Церкви України. Паломники відвідали Священний Кінот (чернечий парламент) та близько десяти монастирів, де спілкувалися з ігуменами, монахами, звершували Богослужіння.За словами владики, насельники афонських обителей висловлюють підтримку українській Церкві і впевнені, що після Томосу Вселенського Патріархату її визнання іншими помісними Церквами – лише питання церковної дипломатії та часу.Прочани молилися не тільки за себе чи рідних. Перед кожною святинею лунала молитва за Україну, за перемогу над російським агресором, за благоденство для нашої держави, аби Господь благословив успішні вибори її Президента.Завершуючи поїздку, богомольці подякували Богові за можливість тут побувати, розгорнули український прапор і виконали державний гімн України.Окрім того, високопреосвященний разом із учасниками паломницької групи побував у таких видатних духовних центрах Елладської Церкви, як комплекс монастирів Метеори та базиліку Великомученика Димитрія Солунського в Салоніках, що на місці загибелі святого.