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У Луцьку BMW X5 збив жінку

У Луцьку BMW X5 збив жінку
Учора, 14 квітня, в Луцьку під колеса автомобіля «BMW X5» потрапила перехожа. Внаслідок автопригоди жінка отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Волі. За кермом автомобіля перебував 28-річний житель Рівненської області.

Попередньо встановлено, що водій допустив наїзд на 53-річну лучанку, котра переходила проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги не госпіталізовувалася.

Слідчі за цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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Теги: BMW X5, Луцьк, аварія
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