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«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*

«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
В суботу, 13 квітня, ДРК «Смугастий носоріг» взяв активну участь в організації відкриття нового магазину дитячої іграшки «Коза-Дереза».

На святковій локації гостей зустрічала фотозона та улюблені герої: лялечка Лол, Смугастий Носоріг та герой «Лего» – Ніндзяго.

Ведуча свята разом з аніматорами провели багато цікавих конкурсів, у яких розіграли цінні призи від магазину «Коза-Дереза», а саме – оригінальну іграшку Лол, набір «Лего», грошові сертифікати на покупку іграшок та сертифікати на послуги дитячого комплексу «Смугастий носоріг».

В програмі розваг провели 3 творчих майстер-класи та тематичний кулінарний майстер-клас. Також всім бажаючим діткам художники творчої студії «Смугастий носоріг» зробили фейс-арт та глітерні тату.

Розважальна програма тривала понад 3 години. Загалом взяли участь у святі та отримали призи більше 200 дітей.

Нагадуємо, що ДРК «Смугастий носоріг» вже не вперше бере участь у подібних заходах, адже має широкий спектр послуг для проведення виїздних свят.

Фотозвіт свята можна буде знайти згодом на сторінках соціальних мереж дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг»:
https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/.

Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.

«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*

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Теги: Смугастий носоріг, свято, Промінь
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