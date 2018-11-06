«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
Сьогодні, 17:31
В суботу, 13 квітня, ДРК «Смугастий носоріг» взяв активну участь в організації відкриття нового магазину дитячої іграшки «Коза-Дереза».
На святковій локації гостей зустрічала фотозона та улюблені герої: лялечка Лол, Смугастий Носоріг та герой «Лего» – Ніндзяго.
Ведуча свята разом з аніматорами провели багато цікавих конкурсів, у яких розіграли цінні призи від магазину «Коза-Дереза», а саме – оригінальну іграшку Лол, набір «Лего», грошові сертифікати на покупку іграшок та сертифікати на послуги дитячого комплексу «Смугастий носоріг».
В програмі розваг провели 3 творчих майстер-класи та тематичний кулінарний майстер-клас. Також всім бажаючим діткам художники творчої студії «Смугастий носоріг» зробили фейс-арт та глітерні тату.
Розважальна програма тривала понад 3 години. Загалом взяли участь у святі та отримали призи більше 200 дітей.
Нагадуємо, що ДРК «Смугастий носоріг» вже не вперше бере участь у подібних заходах, адже має широкий спектр послуг для проведення виїздних свят.
Фотозвіт свята можна буде знайти згодом на сторінках соціальних мереж дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг»:
https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.
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На святковій локації гостей зустрічала фотозона та улюблені герої: лялечка Лол, Смугастий Носоріг та герой «Лего» – Ніндзяго.
Ведуча свята разом з аніматорами провели багато цікавих конкурсів, у яких розіграли цінні призи від магазину «Коза-Дереза», а саме – оригінальну іграшку Лол, набір «Лего», грошові сертифікати на покупку іграшок та сертифікати на послуги дитячого комплексу «Смугастий носоріг».
В програмі розваг провели 3 творчих майстер-класи та тематичний кулінарний майстер-клас. Також всім бажаючим діткам художники творчої студії «Смугастий носоріг» зробили фейс-арт та глітерні тату.
Розважальна програма тривала понад 3 години. Загалом взяли участь у святі та отримали призи більше 200 дітей.
Нагадуємо, що ДРК «Смугастий носоріг» вже не вперше бере участь у подібних заходах, адже має широкий спектр послуг для проведення виїздних свят.
Фотозвіт свята можна буде знайти згодом на сторінках соціальних мереж дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг»:
https://www.facebook.com/smugastiy.nosorig/.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 770 07 57.
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