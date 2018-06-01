вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця

На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця
Учора, 14 квітня, на вулиці Ковельській у Камені-Каширському 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Opel Vectra», допустив наїзд на пішохода, 22-річного жителя райцентру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Відомо, що внаслідок аварії перехожий отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги хлопця не госпіталізовували.

Слідчі за цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, аварія, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За крадіжку електродвигуна волиняну дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 17:14
Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями
Сьогодні, 17:12
На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця
Сьогодні, 16:45
У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
Сьогодні, 16:27
У Луцьку BMW X5 збив жінку
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії На Волині в аварії травмувався 6-річний хлопчик: подробиці трагедії
01 червень, 2018, 12:47
На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку На Волині п'яний водій на Volvo розтрощив припарковану вантажівку
Сьогодні, 08:48
Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині Розкиданий на дорозі гній став причиною смертельної аварії на Волині
12 квітень, 17:43
На Волині молодий водій, здаючи назад, переїхав жінку На Волині молодий водій, здаючи назад, переїхав жінку
10 квітень, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За крадіжку електродвигуна волиняну дали 3 роки тюрми
Сьогодні, 17:14
 0
Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями
Сьогодні, 17:12
 0
На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця
Сьогодні, 16:45
 0
У Луцьку на Молоді з'явиться медичний центр
Сьогодні, 16:27
 0
У Луцьку BMW X5 збив жінку
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8