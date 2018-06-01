На Волині неповнолітній на Opel збив хлопця





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Відомо, що внаслідок аварії перехожий отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги хлопця не госпіталізовували.



Слідчі за цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 14 квітня, на вулиці Ковельській у Камені-Каширському 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем «Opel Vectra», допустив наїзд на пішохода, 22-річного жителя райцентру.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Відомо, що внаслідок аварії перехожий отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги хлопця не госпіталізовували.Слідчі за цим фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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