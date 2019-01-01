Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями
Сьогодні, 17:12
Великодній кошик цього року традиційно найдешевшим буде у Тернопільській області, найдорожчим – у Києві.
Про це повідомляють у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».
«Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні - 711 гривень», - розповідає директор цього інституту Юрій Лупенко.
За розрахунками науковців, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 644 гривень, а найдорожчим – 830 гривень – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснив експерт.
За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде на Рівненщині - 675 гривень. Далі йдуть:
Волинська - 686 гривень
Чернівецька - 694 гривень
Львівська - 696 гривень
Закарпатська - 719 гривень
Івано-Франківська – 723 гривень
У центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Хмельниччині – 689 грн. Далі йдуть такі області:
Кіровоградська - 695 гривень
Сумській - 705 гривень
Чернігівська - 705 гривень
Вінницька - 709 гривень
Черкаська - 716 гривень.
У Київській та Житомирській області ціна однакова - 721 гривень. На Полтавщині – 724 гривень. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 830 грн.
Вартість великоднього кошика на сході буде коливатися в межах 696-778 грн.
Запорізька - 696 гривень
Луганська - 697 гривень
Харківська - 724 гривень
Дніпропетровська - 749 гривень.
Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій області – 778 грн.
Вартість великоднього кошика на півдні трохи перевищить середній по Україні показник.
Миколаївська - 718 гривень
Одеська - 755 гривень
Херсонська - 763 гривень
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Про це повідомляють у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки».
«Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні - 711 гривень», - розповідає директор цього інституту Юрій Лупенко.
За розрахунками науковців, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 644 гривень, а найдорожчим – 830 гривень – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснив експерт.
За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде на Рівненщині - 675 гривень. Далі йдуть:
Волинська - 686 гривень
Чернівецька - 694 гривень
Львівська - 696 гривень
Закарпатська - 719 гривень
Івано-Франківська – 723 гривень
У центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Хмельниччині – 689 грн. Далі йдуть такі області:
Кіровоградська - 695 гривень
Сумській - 705 гривень
Чернігівська - 705 гривень
Вінницька - 709 гривень
Черкаська - 716 гривень.
У Київській та Житомирській області ціна однакова - 721 гривень. На Полтавщині – 724 гривень. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 830 грн.
Вартість великоднього кошика на сході буде коливатися в межах 696-778 грн.
Запорізька - 696 гривень
Луганська - 697 гривень
Харківська - 724 гривень
Дніпропетровська - 749 гривень.
Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій області – 778 грн.
Вартість великоднього кошика на півдні трохи перевищить середній по Україні показник.
Миколаївська - 718 гривень
Одеська - 755 гривень
Херсонська - 763 гривень
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