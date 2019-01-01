Великодній кошик: ціна на Волині у порівнянні з іншими областями





Про це повідомляють у



«Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні - 711 гривень», - розповідає директор цього інституту Юрій Лупенко.



За розрахунками науковців, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 644 гривень, а найдорожчим – 830 гривень – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснив експерт.



За його словами, у західному регіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде на Рівненщині - 675 гривень. Далі йдуть:



Волинська - 686 гривень

Чернівецька - 694 гривень

Львівська - 696 гривень

Закарпатська - 719 гривень

Івано-Франківська – 723 гривень



У центрі України найдешевшим святковий кошик буде на Хмельниччині – 689 грн. Далі йдуть такі області:



Кіровоградська - 695 гривень

Сумській - 705 гривень

Чернігівська - 705 гривень

Вінницька - 709 гривень

Черкаська - 716 гривень.



У Київській та Житомирській області ціна однакова - 721 гривень. На Полтавщині – 724 гривень. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 830 грн.



Вартість великоднього кошика на сході буде коливатися в межах 696-778 грн.

Запорізька - 696 гривень

Луганська - 697 гривень

Харківська - 724 гривень

Дніпропетровська - 749 гривень.



Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій області – 778 грн.



Вартість великоднього кошика на півдні трохи перевищить середній по Україні показник.



Миколаївська - 718 гривень

Одеська - 755 гривень

Херсонська - 763 гривень





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Великодній кошик цього року традиційно найдешевшим буде у Тернопільській області, найдорожчим – у Києві.Про це повідомляють у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» «Цього року повний великодній кошик, що включає традиційні м’ясні продукти, сир, яйця, паску, вершкове масло, м’який та твердий сири, а також додаткові продукти – помідори, огірки, яблука та червоне вино, коштуватиме, в середньому по Україні - 711 гривень», - розповідає директор цього інститутуЗа розрахунками науковців, вже четвертий рік поспіль найдешевшим великодній кошик буде у Тернопільській області – 644 гривень, а найдорожчим – 830 гривень – у Києві. Це залежить від цінових коливань на продукти харчування в областях України, пояснив експерт.За його словами, урегіоні України, крім Тернопільської області, дешевший великодній кошик буде на Рівненщині - 675 гривень. Далі йдуть:Волинська - 686 гривеньЧернівецька - 694 гривеньЛьвівська - 696 гривеньЗакарпатська - 719 гривеньІвано-Франківська – 723 гривеньУкраїни найдешевшим святковий кошик буде на Хмельниччині – 689 грн. Далі йдуть такі області:Кіровоградська - 695 гривеньСумській - 705 гривеньЧернігівська - 705 гривеньВінницька - 709 гривеньЧеркаська - 716 гривень.У Київській та Житомирській області ціна однакова - 721 гривень. На Полтавщині – 724 гривень. Найдорожчим великодній кошик традиційно буде у столиці, де за нього доведеться заплатити 830 грн.Вартість великоднього кошика набуде коливатися в межах 696-778 грн.Запорізька - 696 гривеньЛуганська - 697 гривеньХарківська - 724 гривеньДніпропетровська - 749 гривень.Найдорожчим у регіоні буде великодній кошик у Донецькій області – 778 грн.Вартість великоднього кошика натрохи перевищить середній по Україні показник.Миколаївська - 718 гривеньОдеська - 755 гривеньХерсонська - 763 гривень

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