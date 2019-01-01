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22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним

22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним
На Волині судили 22-річного мешканця села Кременець Рожищенського району, який скоїв смертельну аварію.

Про це інформує прес-служба прокуратури області.

Так, 16 грудня 2018 року, перебуваючи за кермом автомобіля марки "BMW-320D" на польській реєстрації, чоловік рухався в селищі Голоби автодорогою в напрямку Ковеля.

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Не вибравши безпечної швидкості й не переконавшись у тому, що маневр не створить небезпеки учасникам руху, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся свого авто з автомобілем марки "Volvo".

Унаслідок отриманих у ДТП травм 22-річний пасажир "BMW-320D" загинув.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік та 6 місяців зі встановленням 3-річного випробувального терміну.

Не погодившись із вироком, прокурори оскаржать його в апеляційному порядку й наполягатимуть на реальному позбавленні волі для винуватця ДТП.



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Теги: смерть, аварія, Волинь
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