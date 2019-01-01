22-річний волинянин, який на «євроблясі» скоїв смертельну аварію, відбувся умовним

На Волині судили 22-річного мешканця села Кременець Рожищенського району, який скоїв смертельну аварію.Про це інформує прес-служба прокуратури області.Так, 16 грудня 2018 року, перебуваючи за кермом автомобіля марки "BMW-320D" на польській реєстрації, чоловік рухався в селищі Голоби автодорогою в напрямку Ковеля.Не вибравши безпечної швидкості й не переконавшись у тому, що маневр не створить небезпеки учасникам руху, він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся свого авто з автомобілем марки "Volvo".Унаслідок отриманих у ДТП травм 22-річний пасажир "BMW-320D" загинув.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 1 рік та 6 місяців зі встановленням 3-річного випробувального терміну.Не погодившись із вироком, прокурори оскаржать його в апеляційному порядку й наполягатимуть на реальному позбавленні волі для винуватця ДТП.