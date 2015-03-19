За крадіжку електродвигуна волиняну дали 3 роки тюрми

У Нововолинську і Маневичах засудили крадіїв.Так, із березня 2016 по травень 2017 року чоловік вчинив 5 злочинів, обкрадаючи підвали у житлових будинках, - інформує прес-служба прокуратури області.Окрім того, він викрав відеокамеру з приміщення банку та речі з автомобіля, в якому розбив вікно.Відтак, Нововолинський міський суд призначив йому покарання у виді 3 років та 6 місяців позбавлення волі.Також днями вироком Маневицького районного суду до трьох років позбавлення волі засудили раніше судимого за крадіжки 48-річного мешканця села Старосілля, який 24 грудня 2018 року в селищі Колки проник на територію лісопильної рами та викрав електродвигун до верстата вартістю понад 3500 грн.