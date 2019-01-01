Де у Луцьку можна отримати сертифікат на авто за 1 день*

WEST AUTO HUB.



Сертифікат відповідності - обов’язковий документ, який повинні отримати всі автівки, які ввозять в Україну для подальшої експлуатації. Цей документ засвідчує відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів.



«Зазвичай автомобілі, які виготовляються в Європі цілком підходять під усі вимоги нашої країни. Увагу слід звертати на машини, які експортуються зі США, оскільки вимоги до машин щодо безпеки та умов експлуатації на американському ринку трохи відрізняються. Основна різниця полягає у світловій оптиці, а також шкалі швидкості на панелі приладів. Крім того, за американськими законами дозволяється повне тонування лобового скла, тоді як у Європі таке задоволення для водіїв під забороною. Перед тим, як відправляти такий автомобіль на сертифікацію, варто його переобладнати та підготувати до огляду», - зазначає керівник відділу сертифікації Катерина Осмолович.







Більше про сертифікацію можна прочитати:



Замовити сертифікат для вашого автомобіля можна за номером телефону 0 800 21 20 30







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