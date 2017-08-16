Сергій Притула прокоментував президентські вибори в Україні

Сергій Притула опублікував черговий допис, в якому прокоментував вибори президента України.



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Наразі учасники шоу «Вар'яти» гастролюють містами України. Тому Сергій Притула зізнався, що буде голосувати не за місцем прописки. Під час другого туру президентських виборів шоумен перебуватиме на Закарпатті, де й відвідає одну з виборчих дільниць.



«Доводжу до відома, що в другому турі, як і в першому, голосуватиму не за місцем реєстрації. Заїхав на півдня до мами в Збараж, зайшов у райдержадміністрацію і тимчасово змінив місце голосування на Закарпаття, де буду у службовому відрядженні в день виборів. Знаю, що десятки тисяч наших громадян зробили так само. І це правильно!» – зізнався Сергій Притула.



Шоумен переконує: українці не мають згаяти своє право голосу, тому закликав кожного українця зробити свій вибір. При цьому Сергій Притула додав, що нарешті не бачить впливу "адмінресурсу", відтак спостерігає за чесними виборами.



«На відміну від наших північних сусідів, ми маємо право голосу і вибору. І ми нарешті живемо в країні, де є хоч і квола, але демократія, і я радий, що дожив до того часу, коли не бачу на виборах впливу адмінресурсу. А бачу чесні вибори. Незалежно від того, за кого ви хочете проголосувати, прошу усіх прийти на виборчі дільниці 21 числа! Як мінімум тому, що, принаймні, поки у нас є така можливість», – наголосив Сергій Притула.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український телеведучий і шоуменопублікував черговий допис, в якому прокоментував вибори президента України.Про це повідомляє 24 канал Наразі учасники шоу «Вар'яти» гастролюють містами України. Тому Сергій Притула зізнався, що буде голосувати не за місцем прописки. Під час другого туру президентських виборів шоумен перебуватиме на Закарпатті, де й відвідає одну з виборчих дільниць.«Доводжу до відома, що в другому турі, як і в першому, голосуватиму не за місцем реєстрації. Заїхав на півдня до мами в Збараж, зайшов у райдержадміністрацію і тимчасово змінив місце голосування на Закарпаття, де буду у службовому відрядженні в день виборів. Знаю, що десятки тисяч наших громадян зробили так само. І це правильно!» – зізнався Сергій Притула.Шоумен переконує: українці не мають згаяти своє право голосу, тому закликав кожного українця зробити свій вибір. При цьому Сергій Притула додав, що нарешті не бачить впливу "адмінресурсу", відтак спостерігає за чесними виборами.«На відміну від наших північних сусідів, ми маємо право голосу і вибору. І ми нарешті живемо в країні, де є хоч і квола, але демократія, і я радий, що дожив до того часу, коли не бачу на виборах впливу адмінресурсу. А бачу чесні вибори. Незалежно від того, за кого ви хочете проголосувати, прошу усіх прийти на виборчі дільниці 21 числа! Як мінімум тому, що, принаймні, поки у нас є така можливість», – наголосив Сергій Притула.

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