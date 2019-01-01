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У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО

У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО
У Парижі 15 квітня загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.

«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.

У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО

У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО

У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО



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Теги: пожежа, Собор Паризької Богоматері
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