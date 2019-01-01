У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО





Про це повідомляє



«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.



«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Парижі 15 квітня загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC «У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.

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