У Франції горить Собор Паризької Богоматері. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
У Парижі 15 квітня загорівся Собор паризької Богоматері - однієї з найвідоміших історичних пам'яток французької столиці.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.
«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.
«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.
«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.
«У соборі Паризької Богоматері ввечері в понеділок сталася пожежа. Вогонь спалахнув на верхніх ярусах храму і може бути пов’язаний із ремонтними роботами, які там відбуваються», - йдеться в повідомленні.
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