Волинян просять допомогти відремонтувати бойові машини для бійців 14 ОМБр





Як повідомив голова спілки Леонід Хвещук, капітального ремонту потребують автомобілі: БРДМ та УАЗ для 14-ї окремої механізованої бригади, - пише



Їх треба "поставити на колеса" найближчими днями, адже бойову розвідувально-дозорну машину уже чекають бійці на сході. Є велика потреба у темно-зеленій фарбі для покриття металу.









Усіх, хто може допомогти з ремонтом та придбанням фарби просять звертатися за адресою, де знаходяться автомобілі: м. Ковель, вул. Фестивальна, 79.



Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 050 568 16 55 - Леонід Хвещук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГО «Ковельська спілка ветеранів та волонтерів АТО» просить допомогти з ремонтом автомобілів, які 21 квітня мають вирушити на схід для участі в ООС.Як повідомив голова спілки, капітального ремонту потребують автомобілі: БРДМ та УАЗ для 14-ї окремої механізованої бригади, - пише КовельPost Їх треба "поставити на колеса" найближчими днями, адже бойову розвідувально-дозорну машину уже чекають бійці на сході. Є велика потреба у темно-зеленій фарбі для покриття металу.Усіх, хто може допомогти з ремонтом та придбанням фарби просять звертатися за адресою, де знаходяться автомобілі: м. Ковель, вул. Фестивальна, 79.Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону:

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