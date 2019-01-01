Волинян просять допомогти відремонтувати бойові машини для бійців 14 ОМБр
Сьогодні, 21:38
ГО «Ковельська спілка ветеранів та волонтерів АТО» просить допомогти з ремонтом автомобілів, які 21 квітня мають вирушити на схід для участі в ООС.
Як повідомив голова спілки Леонід Хвещук, капітального ремонту потребують автомобілі: БРДМ та УАЗ для 14-ї окремої механізованої бригади, - пише КовельPost.
Їх треба "поставити на колеса" найближчими днями, адже бойову розвідувально-дозорну машину уже чекають бійці на сході. Є велика потреба у темно-зеленій фарбі для покриття металу.
Усіх, хто може допомогти з ремонтом та придбанням фарби просять звертатися за адресою, де знаходяться автомобілі: м. Ковель, вул. Фестивальна, 79.
Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 050 568 16 55 - Леонід Хвещук.
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Як повідомив голова спілки Леонід Хвещук, капітального ремонту потребують автомобілі: БРДМ та УАЗ для 14-ї окремої механізованої бригади, - пише КовельPost.
Їх треба "поставити на колеса" найближчими днями, адже бойову розвідувально-дозорну машину уже чекають бійці на сході. Є велика потреба у темно-зеленій фарбі для покриття металу.
Усіх, хто може допомогти з ремонтом та придбанням фарби просять звертатися за адресою, де знаходяться автомобілі: м. Ковель, вул. Фестивальна, 79.
Більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 050 568 16 55 - Леонід Хвещук.
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