На Волині птахофабрика збудує новий цех за 38 мільйонів євро
Сьогодні, 22:29
ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” інвестує 38 мільйонів євро у будівництво нового цеху з переробки курятини, який дозволить подвоїти виробництво, повідомила гендиректор підприємства Аліна Сич.
Про це повідомляє Володимир Медіа з посиланням на Fixygen.
За словами Аліни Сич потужність нового цеху складе 13,5 тис. бройлерів на годину. Будівництво планують завершити за півтора-два роки. Компанія буде виробляти на даному майданчику продукцію під ТМ “Епікур” – куряче м’ясо, вирощене без антибіотиків і стимуляції росту.
Крім того, “Володимир-Волинська птахофабрика” активно впроваджує проекти з альтернативної енергетики.
“Ми перевели 70% опалення на твердопаливні котли на деревині, воду для цеху переробки підігріваємо шляхом спалювання пера як відходу. Також у нас є проект з виробництва солом’яних брикетів для опалення”, – розповіла гендиректор компанії.
“Технологію біогазу ми не розвиваємо, оскільки паралельно з новим цехом запускаємо виробництво кісткового борошна, і всі відходи будуть направлятися туди. Це борошно є основою для кормів. Вартість тільки цього проекту – 38 мільйонів євро”, – додала вона.
ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” – україно-голландське підприємство, входить до складу ДК Openmind. В інфраструктуру фабрики входить 100 пташників, цех по переробці та комбікормовий завод потужністю 10 тис. тонн на місяць.
Компанія виробляє курятину під брендом “Епікур” без антибіотиків і стимуляції росту, а також курятину під ТМ “Чебатурочка”. Має сім філій: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.
За результатами 2017 року частка птахофабрики склала близько 6% українського ринку. Засновником і гендиректором Openmind є Олексій Коваленко.
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Про це повідомляє Володимир Медіа з посиланням на Fixygen.
За словами Аліни Сич потужність нового цеху складе 13,5 тис. бройлерів на годину. Будівництво планують завершити за півтора-два роки. Компанія буде виробляти на даному майданчику продукцію під ТМ “Епікур” – куряче м’ясо, вирощене без антибіотиків і стимуляції росту.
Крім того, “Володимир-Волинська птахофабрика” активно впроваджує проекти з альтернативної енергетики.
“Ми перевели 70% опалення на твердопаливні котли на деревині, воду для цеху переробки підігріваємо шляхом спалювання пера як відходу. Також у нас є проект з виробництва солом’яних брикетів для опалення”, – розповіла гендиректор компанії.
“Технологію біогазу ми не розвиваємо, оскільки паралельно з новим цехом запускаємо виробництво кісткового борошна, і всі відходи будуть направлятися туди. Це борошно є основою для кормів. Вартість тільки цього проекту – 38 мільйонів євро”, – додала вона.
ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” – україно-голландське підприємство, входить до складу ДК Openmind. В інфраструктуру фабрики входить 100 пташників, цех по переробці та комбікормовий завод потужністю 10 тис. тонн на місяць.
Компанія виробляє курятину під брендом “Епікур” без антибіотиків і стимуляції росту, а також курятину під ТМ “Чебатурочка”. Має сім філій: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.
За результатами 2017 року частка птахофабрики склала близько 6% українського ринку. Засновником і гендиректором Openmind є Олексій Коваленко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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