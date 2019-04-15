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На Волині птахофабрика збудує новий цех за 38 мільйонів євро

На Волині птахофабрика збудує новий цех за 38 мільйонів євро
ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” інвестує 38 мільйонів євро у будівництво нового цеху з переробки курятини, який дозволить подвоїти виробництво, повідомила гендиректор підприємства Аліна Сич.

Про це повідомляє Володимир Медіа з посиланням на Fixygen.

За словами Аліни Сич потужність нового цеху складе 13,5 тис. бройлерів на годину. Будівництво планують завершити за півтора-два роки. Компанія буде виробляти на даному майданчику продукцію під ТМ “Епікур” – куряче м’ясо, вирощене без антибіотиків і стимуляції росту.

Крім того, “Володимир-Волинська птахофабрика” активно впроваджує проекти з альтернативної енергетики.

“Ми перевели 70% опалення на твердопаливні котли на деревині, воду для цеху переробки підігріваємо шляхом спалювання пера як відходу. Також у нас є проект з виробництва солом’яних брикетів для опалення”, – розповіла гендиректор компанії.

“Технологію біогазу ми не розвиваємо, оскільки паралельно з новим цехом запускаємо виробництво кісткового борошна, і всі відходи будуть направлятися туди. Це борошно є основою для кормів. Вартість тільки цього проекту – 38 мільйонів євро”, – додала вона.

ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” – україно-голландське підприємство, входить до складу ДК Openmind. В інфраструктуру фабрики входить 100 пташників, цех по переробці та комбікормовий завод потужністю 10 тис. тонн на місяць.

Компанія виробляє курятину під брендом “Епікур” без антибіотиків і стимуляції росту, а також курятину під ТМ “Чебатурочка”. Має сім філій: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.

За результатами 2017 року частка птахофабрики склала близько 6% українського ринку. Засновником і гендиректором Openmind є Олексій Коваленко.

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Теги: птахофабрика, цех, Володимир-Волинський
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