На Волині птахофабрика збудує новий цех за 38 мільйонів євро

Аліна Сич.



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За словами Аліни Сич потужність нового цеху складе 13,5 тис. бройлерів на годину. Будівництво планують завершити за півтора-два роки. Компанія буде виробляти на даному майданчику продукцію під ТМ “Епікур” – куряче м’ясо, вирощене без антибіотиків і стимуляції росту.



Крім того, “Володимир-Волинська птахофабрика” активно впроваджує проекти з альтернативної енергетики.



“Ми перевели 70% опалення на твердопаливні котли на деревині, воду для цеху переробки підігріваємо шляхом спалювання пера як відходу. Також у нас є проект з виробництва солом’яних брикетів для опалення”, – розповіла гендиректор компанії.



“Технологію біогазу ми не розвиваємо, оскільки паралельно з новим цехом запускаємо виробництво кісткового борошна, і всі відходи будуть направлятися туди. Це борошно є основою для кормів. Вартість тільки цього проекту – 38 мільйонів євро”, – додала вона.



ПрАТ “Володимир-Волинська птахофабрика” – україно-голландське підприємство, входить до складу ДК Openmind. В інфраструктуру фабрики входить 100 пташників, цех по переробці та комбікормовий завод потужністю 10 тис. тонн на місяць.



Компанія виробляє курятину під брендом “Епікур” без антибіотиків і стимуляції росту, а також курятину під ТМ “Чебатурочка”. Має сім філій: у Володимирі-Волинському, Львові, Києві, Вінниці, Житомирі, Харкові та Одесі.



За результатами 2017 року частка птахофабрики склала близько 6% українського ринку. Засновником і гендиректором Openmind є Олексій Коваленко.

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