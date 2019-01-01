Зеленський не прийшов на ефір до Порошенка. ВІДЕО
Сьогодні, 22:59
Кандидат у Президенти Володимир Зеленський не прийшов на ефір програми "Свобода слова", куди його запросив чинний Глава держави Петро Порошенко.
Натомість штаб Володимира Зеленського делегував екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, який, до слова, свого часу був радником президента-втікача Віктора Януковича. Про це на початку програми повідомив ведучий програми Вадим Карп'як.
Нагадаємо, 14 квітня о 14.14 кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, однак його опонент Володимир Зеленський не з'явився.
Відтак, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.
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Натомість штаб Володимира Зеленського делегував екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, який, до слова, свого часу був радником президента-втікача Віктора Януковича. Про це на початку програми повідомив ведучий програми Вадим Карп'як.
Нагадаємо, 14 квітня о 14.14 кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, однак його опонент Володимир Зеленський не з'явився.
Відтак, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.
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