Зеленський не прийшов на ефір до Порошенка. ВІДЕО

Володимир Зеленський не прийшов на ефір програми "Свобода слова", куди його запросив чинний Глава держави Петро Порошенко.



Натомість штаб Володимира Зеленського делегував екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, який, до слова, свого часу був радником президента-втікача Віктора Януковича. Про це на початку програми повідомив ведучий програми Вадим Карп'як.



Нагадаємо, 14 квітня о 14.14 кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, однак його опонент Володимир Зеленський не з'явився.



Відтак, Петро Порошенко





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кандидат у Президентине прийшов на ефір програми "Свобода слова", куди його запросив чинний Глава державиНатомість штаб Володимира Зеленського делегував екс-міністра фінансів, який, до слова, свого часу був радником президента-втікача. Про це на початку програми повідомив ведучий програмиНагадаємо, 14 квітня о 14.14 кандидат у Президенти Петро Порошенко прибув до НСК "Олімпійський" для дебатів, однак його опонент Володимир Зеленський не з'явився.Відтак, Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на ефір 15 квітня в студію "Свободи слова" в ефірі ICTV.

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