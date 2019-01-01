16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович (на фото), екс-депутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст Ярослав Кінаш.
Також день народження 16 квітня у журналістів Сергія Хомінського, Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові.
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Також день народження 16 квітня у журналістів Сергія Хомінського, Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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