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16 квітня на Волині: гортаючи календар

16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович (на фото), екс-депутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст Ярослав Кінаш.

Також день народження 16 квітня у журналістів Сергія Хомінського, Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.

Окрім того, сьогодні особисте свято у керівника Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання Олега Самчука.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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