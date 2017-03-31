Нерестова заборона: на Волині за тиждень – десятки порушень правил рибальства. ФОТО

У період з 8 по 14 квітня 2019 року інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 32 порушення законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Повідомляє Рибоохоронний патруль Волині.Так, було складено 21 протокол – за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), п’ять за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення), один – за ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та один – за ст. 85-1 КУпАП (зберігання заборонених знарядь лову). Оформлено чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно яких відібрано 31 од. заборонених знарядь лову.«Загалом, у порушників вилучено 6 кг водних біоресурсів та 6 од. заборонених знарядь лову (сітні). Також затримано два човни. Накладено штрафів на суму 1 173 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 3 740 грн», – повідомив начальник Управління Держрибагентства у Волинській областіДля прикладу, дев’ятого квітня рибоохоронний патруль здійснив спільний рейд з працівниками поліції на території оз. Турське. Так, поблизу смт Заболоття Ратнівського району затримано громадянина, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів з човна забороненим знаряддям лову.Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони та поліції громадянину не вдалося завдати шкоди рибному господарству України. На порушника складено протокол за ч. 4 ст. 85. Знаряддя лову було вилучено. Матеріали справи направлено до суду для притягнення винної особи до адміністративної відповідальності.11 квітня Волинський рибоохоронний патруль разом з прикордонниками та поліцейськими викрив грубе порушення правил рибальства. Інцидент стався на оз. Тучне, поблизу с. Ветли Любешівського району Волинської області. Близько 8 години ранку було затримано двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма сітками. У сітках знаходилась така риба: плітка – 20 екз. та плоскирка – 60 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала 2 кг маломірної риби. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 3 740 грн.На осіб оформлено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направлено до Любешівського районного суду для притягнення правопорушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360 78 40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби – прохання повідомляти за вказаним номером телефону.Нагадуємо, з першого квітня розпочалася нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом, з берега та за межами нерестовищ.