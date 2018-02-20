У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей





Захід відбудеться за підтримки Служби у справах дітей та відділу фізичної культури і спорту міськвиконкому, - пише



- Правду кажучи, наша організація, поряд з величезним бажанням зробити щось цікаве для дітей з обмеженими фізичними можливостями, відчуває значну відповідальність. Адже проводимо ми подібний захід вперше (сподіваємось, що не востаннє), і дуже хочемо, щоб він пройшов вдало і був справжнім святом для дітей з інвалідністю, - каже керівник громадської організації - Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур» Ірина Артемук.



Ініціатори заходу звертаються з проханням до всіх, хто може допомогти порадою, коштами, особистою присутністю в якості волонтера, або чимось іншим. Телефонуйте за номерами 095 892 21 32 (+вайбер), 098 609 38 67, або пишіть в особисті повідомлення чи в коментарі на сторінках у Фейсбук: Ірина Артемук (Irina Artemuk), ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР".



Якщо бажаєте перерахувати гроші, то це можна зробити на карту Приватбанку 5168 7427 2441 8011 Артемук І.М. (вказуйте в призначенні "Язможу!"). Про всі надходження і витрати організатори звітуватимуть публічно у Фейсбуці.



Також просять відгукнутися людину, яка змогла б провести майстер-клас з рукоділля для діток, які будуть чекати свого старту і результатів по завершенню дистанції, щоб цей час очікування для них був цікавим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше в м. Ковелі 2 червня, з нагоди "Міжнародного дня захисту дітей", для особливих діток будуть проведені змагання зі спортивного орієнтування "Я зможу!".Захід відбудеться за підтримки Служби у справах дітей та відділу фізичної культури і спорту міськвиконкому, - пише КовельPost - Правду кажучи, наша організація, поряд з величезним бажанням зробити щось цікаве для дітей з обмеженими фізичними можливостями, відчуває значну відповідальність. Адже проводимо ми подібний захід вперше (сподіваємось, що не востаннє), і дуже хочемо, щоб він пройшов вдало і був справжнім святом для дітей з інвалідністю, - каже керівник громадської організації - Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур»Ініціатори заходу звертаються з проханням до всіх, хто може допомогти порадою, коштами, особистою присутністю в якості волонтера, або чимось іншим. Телефонуйте за номерами 095 892 21 32 (+вайбер), 098 609 38 67, або пишіть в особисті повідомлення чи в коментарі на сторінках у Фейсбук: Ірина Артемук (Irina Artemuk), ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР".Якщо бажаєте перерахувати гроші, то це можна зробити на карту Приватбанку 5168 7427 2441 8011 Артемук І.М. (вказуйте в призначенні "Язможу!"). Про всі надходження і витрати організатори звітуватимуть публічно у Фейсбуці.Також просять відгукнутися людину, яка змогла б провести майстер-клас з рукоділля для діток, які будуть чекати свого старту і результатів по завершенню дистанції, щоб цей час очікування для них був цікавим.

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