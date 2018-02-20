вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей

У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей
Вперше в м. Ковелі 2 червня, з нагоди "Міжнародного дня захисту дітей", для особливих діток будуть проведені змагання зі спортивного орієнтування "Я зможу!".

Захід відбудеться за підтримки Служби у справах дітей та відділу фізичної культури і спорту міськвиконкому, - пише КовельPost.

- Правду кажучи, наша організація, поряд з величезним бажанням зробити щось цікаве для дітей з обмеженими фізичними можливостями, відчуває значну відповідальність. Адже проводимо ми подібний захід вперше (сподіваємось, що не востаннє), і дуже хочемо, щоб він пройшов вдало і був справжнім святом для дітей з інвалідністю, - каже керівник громадської організації - Дитячий клуб туристів-рятувальників «Контур» Ірина Артемук.

Ініціатори заходу звертаються з проханням до всіх, хто може допомогти порадою, коштами, особистою присутністю в якості волонтера, або чимось іншим. Телефонуйте за номерами 095 892 21 32 (+вайбер), 098 609 38 67, або пишіть в особисті повідомлення чи в коментарі на сторінках у Фейсбук: Ірина Артемук (Irina Artemuk), ГО "Дитячий клуб туристів-рятувальників "КОНТУР".

Якщо бажаєте перерахувати гроші, то це можна зробити на карту Приватбанку 5168 7427 2441 8011 Артемук І.М. (вказуйте в призначенні "Язможу!"). Про всі надходження і витрати організатори звітуватимуть публічно у Фейсбуці.

Також просять відгукнутися людину, яка змогла б провести майстер-клас з рукоділля для діток, які будуть чекати свого старту і результатів по завершенню дистанції, щоб цей час очікування для них був цікавим.

У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, змагання, спорт, особливі діти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей
Сьогодні, 05:15
Через можливу зміну влади Європа може тимчасово призупинити виконання контрактів, – Ігор Лапін
Сьогодні, 04:26
Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині
Сьогодні, 03:18
У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра
Сьогодні, 02:35
Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Сьогодні, 00:47
Схожі новини
Волинські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу Волинські спортсмени здобули медалі на чемпіонаті світу
20 лютий, 2018, 20:44
У Ковелі відбулися змагання серед людей з інвалідністю У Ковелі відбулися змагання серед людей з інвалідністю
26 листопад, 2017, 08:54
Ковельчани взяли участь у спортивних змаганнях для людей з інвалідністю. ФОТО Ковельчани взяли участь у спортивних змаганнях для людей з інвалідністю. ФОТО
23 серпень, 2016, 21:39
На Волині визначили найкращих напівмарафонців України. ФОТО
12 травень, 2015, 08:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі хочуть провести спортивне змагання для особливих дітей
Сьогодні, 05:15
 0
Через можливу зміну влади Європа може тимчасово призупинити виконання контрактів, – Ігор Лапін
Сьогодні, 04:26
 0
Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині
Сьогодні, 03:18
 0
У Карпатах – квітневий сніг, насипало до 1,3 метра
Сьогодні, 02:35
 0
Для двох громад на Волині, які перейшли до ПЦУ, призначили нового священика
Сьогодні, 00:47
 0
Медіа
відео
1/8