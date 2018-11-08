«Ляпіс 98» та Сергій Міхалок виступлять у Луцьку
Сьогодні, 09:00
13 червня у луцькому РЦ «Промінь» оркестр «ЛЯПІС 98» і його незмінний лідер Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», яке складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які знають вже кілька поколінь.
Про це повідомляють організатори концерту – Tikhonov Аgency.
Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр, родоначальників радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і є кращим з кращих.
Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!
Також команда Tikhonov Аgency застерігає, що останнім часом почастішали випадки підробки квитків «шахраями»! Тому просять купувати тільки у офіційніх розповсюджувачів (котрі зазнечені сторінці у facebook.
Квитки можна придбати :
- Каса #TikhonovAgency : Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://concert.ua/uk/booking/ljapis-98-lutsk/
- https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь"
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/lyapis-98-2019-06-13
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють організатори концерту – Tikhonov Аgency.
Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр, родоначальників радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і є кращим з кращих.
Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!
Також команда Tikhonov Аgency застерігає, що останнім часом почастішали випадки підробки квитків «шахраями»! Тому просять купувати тільки у офіційніх розповсюджувачів (котрі зазнечені сторінці у facebook.
Квитки можна придбати :
- Каса #TikhonovAgency : Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)
- https://concert.ua/uk/booking/ljapis-98-lutsk/
- https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь"
- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/lyapis-98-2019-06-13
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Де у Луцьку можна отримати сертифікат на авто за 1 день*
Сьогодні, 09:02
«Ляпіс 98» та Сергій Міхалок виступлять у Луцьку
Сьогодні, 09:00
Франція обіцяє відбудувати згорілий Нотр-Дам
Сьогодні, 08:45
Розповіли, що 100 років тому було в будівлі, де зараз знаходиться прокуратура. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 08:17