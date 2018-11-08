«Ляпіс 98» та Сергій Міхалок виступлять у Луцьку

Сергій Міхалок представлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», яке складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які знають вже кілька поколінь.



Про це повідомляють організатори концерту – Tikhonov Аgency.



Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр, родоначальників радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і є кращим з кращих.



Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!



Також команда Tikhonov Аgency застерігає, що останнім часом почастішали випадки підробки квитків «шахраями»! Тому просять купувати тільки у офіційніх розповсюджувачів (котрі зазнечені сторінці у



Квитки можна придбати :

- Каса #TikhonovAgency : Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)

- https://concert.ua/uk/booking/ljapis-98-lutsk/

- https://lutsk.karabas.com/ua/sergej-mihalok-i-gruppa-lyapis-98-46/order/

- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь"

- https://kasa.in.ua/ua/luck/concert/lyapis-98-2019-06-13







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 червня у луцькому РЦ «Промінь» оркестр «ЛЯПІС 98» і його незмінний лідерпредставлять ексклюзивне і безкомпромісне за своїми масштабами шоу «Всім дівчатам подобається», яке складається тільки з золотих хітів і всенародно улюблених пісень, які знають вже кілька поколінь.Про це повідомляють організатори концерту – Tikhonov Аgency.Ортодоксальний, який не має аналогів в світі оркестр, родоначальників радикального шансону «ЛЯПІС 98» не тільки входить в їх авангард, але і є кращим з кращих.Кожен їхній концерт – це ціла складна театральна постановка, шоу в кращих традиціях Бродвею, буря непідробних емоцій - це потрібно бачити і відчувати! Вони дарують людям радість, чудовий настрій, і заряджають їх на подвиги! Під час цього натурального, але чарівного і привабливого божевілля нікому не вдається встояти на місці! Все відпрацьовано і продумано до найменших деталей, до кожної ноти і кожного акорду, а кожна пісня - хіт і шлягер на всі часи, і підспівують їх тисячні зали в будь-якій точці світу! «Ляпіси» актуальні завжди і всюди!Також команда Tikhonov Аgency застерігає, що останнім часом почастішали випадки підробки квитків «шахраями»! Тому просять купувати тільки у офіційніх розповсюджувачів (котрі зазнечені сторінці у facebook Квитки можна придбати :- Каса #TikhonovAgency : Бар П'ятниця (м. Луцьк, проспект Волі, 17)- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь"

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