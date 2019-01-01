16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
16 квітня 2019 року відзначають день Микити Сповідника. Він зробив великий поступ у богословських знаннях і в 790 році його було висвячено на священика. У 814 році він став настоятелем монастиря.
Іменини сьогодні святкують: Микита, пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 квітня
– Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.
– Тривалий гуркіт грому цього дня – чекайте негоди на декілька днів вперед.
– Дощ 16 квітня – прикмета того, що весна буде пізньою і похмурою.
– У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.
Що можна робити 16 квітня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 16 квітня
1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.
2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини сьогодні святкують: Микита, пише 24 канал.
Народні прикмети на 16 квітня
– Якщо мати-й-мачуха зацвіла, то вночі трапиться щось погане.
– Тривалий гуркіт грому цього дня – чекайте негоди на декілька днів вперед.
– Дощ 16 квітня – прикмета того, що весна буде пізньою і похмурою.
– У грозу 16 квітня чути грім – незабаром почнеться негода.
Що можна робити 16 квітня
1. У цей день треба піти до церкви, поминути померлих родичів та відвідати їхні могили.
Що не можна робити 16 квітня
1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.
2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині винуватець аварії напився, «щоб зняти стрес»
Сьогодні, 09:54
На Волині автівка злетіла з траси і зіткнулася з деревом
Сьогодні, 09:40
16 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:32
У Луцьку не розминулися два легковики. ФОТО
Сьогодні, 09:29