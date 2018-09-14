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На Волині винуватець аварії напився, «щоб зняти стрес»

На Волині винуватець аварії напився, «щоб зняти стрес»
Учора, 15 квітня, сталась аварія на дорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне». Тут водій Opel Vectra не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з іншим автомобілем.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Патрульним винуватець заявив, що після вчинення аварії вживав алкоголь, «щоб зняти стрес».

За це передбачена відповідальність, відповідно до частиною 4 статті 130 КУпАП, також на нього склали протокол за вчинення аварії.

Головне фото ілюстративне.

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Теги: алкоголь, аварія, Волинь
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