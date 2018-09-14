На Волині винуватець аварії напився, «щоб зняти стрес»





Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.



Патрульним винуватець заявив, що після вчинення аварії вживав алкоголь, «щоб зняти стрес».



За це передбачена відповідальність, відповідно до частиною 4 статті 130 КУпАП, також на нього склали протокол за вчинення аварії.



Головне фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 15 квітня, сталась аварія на дорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне». Тут водій Opel Vectra не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з іншим автомобілем.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Патрульним винуватець заявив, що після вчинення аварії вживав алкоголь, «щоб зняти стрес».За це передбачена відповідальність, відповідно до частиною 4 статті 130 КУпАП, також на нього склали протокол за вчинення аварії.

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