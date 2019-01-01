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Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера»

Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера»
Учора, 15 квітня, трапилась ДТП на вулиці Саперів у Луцьку. Водій автомобіля ВАЗ пошкодив паркан і поїхав далі.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині у Facebook.

Горе-водія виявили на вулиці Клима Савури.

«У чоловіка були ознаки сп’яніння та відсутні документи. На нього оформили необхідні матеріали»,– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: у понеділок трапилося ще дві аварії: на дорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне», та по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.

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Теги: аварія, Луцьк, дтп, патрульна поліція, ВАЗ
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