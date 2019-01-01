Пошкодив паркан і поїхав далі: у Луцьку поліція затримала п'яного «шумахера»
Сьогодні, 10:06
Учора, 15 квітня, трапилась ДТП на вулиці Саперів у Луцьку. Водій автомобіля ВАЗ пошкодив паркан і поїхав далі.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині у Facebook.
Горе-водія виявили на вулиці Клима Савури.
«У чоловіка були ознаки сп’яніння та відсутні документи. На нього оформили необхідні матеріали»,– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо: у понеділок трапилося ще дві аварії: на дорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне», та по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині у Facebook.
Горе-водія виявили на вулиці Клима Савури.
«У чоловіка були ознаки сп’яніння та відсутні документи. На нього оформили необхідні матеріали»,– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо: у понеділок трапилося ще дві аварії: на дорозі «Устилуг – Луцьк – Рівне», та по вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.
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