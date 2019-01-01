Загибель чоловіка і догляд за синами з інвалідністю: лучанка з нелегкою долею потребує допомоги

У Луцьку просять допомогти 56-річній жінці з нелегкою долею.Про це у Facebook написала волонтерЖінку звати Світлана і вона має двох синів з інвалідністю, за якими сама доглядає. Чоловік лучанки загинув в аварії 1,5 роки тому.Світлана потребує фінансової допомоги. Нині вона стоїть на обліку в онкодиспансері і приймає протирецедивні препарати, адже з 2008 року лікувалась від раку. На сьогодні Світлані потрібні гроші на лікування остеохондрозу, від якого пішла деформація суглобів. За словами лікарів, на лікування потрібно спрямувати приблизно 10 тисяч гривень.Гроші можна переказати на картку "ПриватБанку": 4149 4991 0991 6914 (Міскевич Світлана).Телефони волонтерів:0507883242 - Володимир Кіпко0665060070 - Світлана Пенкаля