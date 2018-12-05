«Яровиця» пропонує ексклюзивне житло у Луцьку – пентхауси*





Давайте ознайомимось з їхніми особливостями:



Першою і важливою особливістю пентхауса є наявність виходу на відкриту терасу, власники цього помешкання матимуть свою зону відпочинку на повітрі і, навіть, місце для пікніка. Це комфортне життя без вуличного шуму та міського пилу.



Друга важлива гідність пентхауса – скління. Великі панорамні вікна дадуть ще більше відкритого простору, усюди відчуття легкості і свободи на висоті! Ніщо не сковує, не тисне зверху – немов ви раптом опинилися на вершині високої гори…



Цій же меті покликані служити і високі стелі - 3м в чистоті – це третя особливість. Варіантів облаштування інтер’єру пентхауса безліч, і всі вони – живе втілення вас, вашої фантазії, вашого способу життя …



Четверта і надзвичайно естетична особливість – панорама. Із пентхаусів Яровиця відкривається дві сторони світу. Тут вас чекають романтичні заходи сонця і привабливий пейзаж берегів річки Стир та безкрайнього горизонту поля. Панорама викликає почуття польоту, гармонії внутрішнього «я» з навколишнім світом, це ідеальне поєднання урбанізації та романтизму, міської квартири і заміського котеджу.







Ще одна перевага пентхауса – екологічність. Вас не турбує шум автомагістралей та на висоті близько 40 метрів вихлопні гази вас теж не хвилюють.



П’ятою та переконливою перевагою є якісна комплектація пентхаусів, чимало з елементів якої застосовуються вперше в Луцьку: індивідуальне опалення з двоконтурним німецьким котлом VIESSMANN; надійні вхідні двері з двома якісними замками, товщина рами 100мм; камін у кожному пентхаусі, 2 санвузли; тепла підлога в кухні. А ще – три швидкісні ліфти, що підніматимуть вас аж з підземного паркінгу.







Тож запрошують ознайомитись із помешканням мрії. Телефон: 050 402 05 05. Центр продажу - за адресою: вул. Яровиця, 17

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Пн-пт 9:00 – 19:00

Сб - 9:00 – 15:00

Нд - вихідний.

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