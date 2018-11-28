У Луцьку на деяких вулицях не буде води





Про це інформує КП “Луцькводоканал”.



"У зв’язку з роботами по модернізації насосного обладнання на Омелянівській насосній станції Луцька 16 квітня тимчасово буде відключено воду по вул. Володимирська, Кічкарівська, Ковельська та прилеглих вулицях", - йдеться у повідомлені.



Води не буде орієнтовно із 10:00 до 14 00 год.

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