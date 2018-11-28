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У Луцьку на деяких вулицях не буде води

У Луцьку на деяких вулицях не буде води
У Луцьку сьогодні, 16 квітня, не відключать воду на деяких вулицях.

Про це інформує КП “Луцькводоканал”.

"У зв’язку з роботами по модернізації насосного обладнання на Омелянівській насосній станції Луцька 16 квітня тимчасово буде відключено воду по вул. Володимирська, Кічкарівська, Ковельська та прилеглих вулицях", - йдеться у повідомлені.

Води не буде орієнтовно із 10:00 до 14 00 год.

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Теги: відключення, вода
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