У Луцьку на деяких вулицях не буде води
Сьогодні, 10:34
У Луцьку сьогодні, 16 квітня, не відключать воду на деяких вулицях.
Про це інформує КП “Луцькводоканал”.
"У зв’язку з роботами по модернізації насосного обладнання на Омелянівській насосній станції Луцька 16 квітня тимчасово буде відключено воду по вул. Володимирська, Кічкарівська, Ковельська та прилеглих вулицях", - йдеться у повідомлені.
Води не буде орієнтовно із 10:00 до 14 00 год.
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Про це інформує КП “Луцькводоканал”.
"У зв’язку з роботами по модернізації насосного обладнання на Омелянівській насосній станції Луцька 16 квітня тимчасово буде відключено воду по вул. Володимирська, Кічкарівська, Ковельська та прилеглих вулицях", - йдеться у повідомлені.
Води не буде орієнтовно із 10:00 до 14 00 год.
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