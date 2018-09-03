Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»





Про це повідомляє



15 квітня у селах Защитів та Конюхи Локачинського району працівники поліції зловили «на гарячому» двох чоловіків, які спалювали суху рослинність та побутові відходи.



Інформацію за цими фактами направили до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. З чоловіками провели відповідні профілактичні бесіди.



Інформаційно-роз'яснювальна робота серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків триватиме і надалі. Тому рятувальники не втомлюються підказувати людям, аби вони зосередили увагу на відповідальності перед законом за такі порушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ході профілактичної роботи на околицях сіл Защитів та Конюхи виявили двох громадян, які спалювали суху рослинність.Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області 15 квітня у селахтаЛокачинського району працівники поліції зловили «на гарячому» двох чоловіків, які спалювали суху рослинність та побутові відходи.Інформацію за цими фактами направили до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. З чоловіками провели відповідні профілактичні бесіди.Інформаційно-роз'яснювальна робота серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків триватиме і надалі. Тому рятувальники не втомлюються підказувати людям, аби вони зосередили увагу на відповідальності перед законом за такі порушення.

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