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Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»

Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»
В ході профілактичної роботи на околицях сіл Защитів та Конюхи виявили двох громадян, які спалювали суху рослинність.

Про це повідомляє Управління ДСНС України у Волинській області.

15 квітня у селах Защитів та Конюхи Локачинського району працівники поліції зловили «на гарячому» двох чоловіків, які спалювали суху рослинність та побутові відходи.

Інформацію за цими фактами направили до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. З чоловіками провели відповідні профілактичні бесіди.

Інформаційно-роз'яснювальна робота серед громадян щодо заборони спалювання сухої трави та рослинних залишків триватиме і надалі. Тому рятувальники не втомлюються підказувати людям, аби вони зосередили увагу на відповідальності перед законом за такі порушення.

Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»
Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»
Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»
Двох волинян, які спалювали суху траву, зловили «на гарячому»

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Теги: пожежа, ДСНС, Защитів, Конюхи
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