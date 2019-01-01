Французька сім'я бізнесменів готова дати 100 мільйонів євро на відновлення Нотр-Даму
Сьогодні, 10:50
Французький бізнесмен Франсуа Анрі-Піно заявив, що готовий пожертвувати 100 мільйонів євро на відновлення пошкодженого в пожежі Нотр-Даму де Парі.
Про це пише Прямий з посиланням на "Sky News".
Анрі-Піно зазначив, що хоче "якомога швидше відновити дорогоцінність спільного спадку" і сподівається, що цих коштів вистачить.
"Ця трагедія вражає всіх французів, а також тих, хто прив'язаний до духовних цінностей", — сказав Аль-Піно.
Він є головою та генеральним директором групи Kering, яка володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent і Alexander McQueen.
Нагадаємо, ректор собору Патрік Шове заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину важливих християнських реліквій. З палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин.
Міністр культури України Євген Нищук заявив, що Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері після пожежі. Він зазначив, що це величезний удар для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу. Він також додав, що Україна, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо.
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері локалізовано. Паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі. За попередніми даними, пожежа пов'язують з ремонтними роботами.
15 квітня у соборі Нотр-Дам-де-Парі трапилась масштабна пожежа. Повідомлялося, що не зрозуміло, з чого почалося загоряння. Відомо, що в четвер із собору прибрали 16 мідних статуй для реставрації.
Соцмережі вже дуже активно обговорюють втрату світового надбання.
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Про це пише Прямий з посиланням на "Sky News".
Анрі-Піно зазначив, що хоче "якомога швидше відновити дорогоцінність спільного спадку" і сподівається, що цих коштів вистачить.
"Ця трагедія вражає всіх французів, а також тих, хто прив'язаний до духовних цінностей", — сказав Аль-Піно.
Він є головою та генеральним директором групи Kering, яка володіє брендами Gucci, Yves Saint Laurent і Alexander McQueen.
Нагадаємо, ректор собору Патрік Шове заявив, що з постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі вдалося винести частину важливих християнських реліквій. З палаючого собору вдалося винести терновий вінець Ісуса Христа, туніку Святого Людовика, а також кілька картин.
Міністр культури України Євген Нищук заявив, що Україна готова допомогти з реставрацією Собору Паризької Богоматері після пожежі. Він зазначив, що це величезний удар для історії, культури не лише Парижа, а й усієї Європи та світу. Він також додав, що Україна, як країна, яка втрачає спадщину на окупованих територіях як ніхто інший знає, як боляче спостерігати це наживо.
Пожежу в Соборі Паризької Богоматері локалізовано. Паризька прокуратура почала розслідування за фактом пожежі. За попередніми даними, пожежа пов'язують з ремонтними роботами.
15 квітня у соборі Нотр-Дам-де-Парі трапилась масштабна пожежа. Повідомлялося, що не зрозуміло, з чого почалося загоряння. Відомо, що в четвер із собору прибрали 16 мідних статуй для реставрації.
Соцмережі вже дуже активно обговорюють втрату світового надбання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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