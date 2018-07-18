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Мікрорайон у Луцьку перетворюють на сміттєзвалище

Мікрорайон у Луцьку перетворюють на сміттєзвалище
Територія на вулиці Дубнівській, 31 у Луцьку не розчищена і перетворюється на стихійне сміттєзвалище.

Про це мешканка мікрорайону Таїсія Старостіна розповіла Суспільному Волині.

Аварійну будівлю знесли працівники департаменту житлово-комунального господарства Луцька наприкінці минулого року.

Таїсія Старостіна розповідає, що цей будинок стояв пусткою майже 20 років. Удень споруда приваблювала дітей, вночі туди сходилися безхатьки. Після втручання журналістів, каже жінка, перед новорічними святами будинок знесли, але за зиму майданчик перетворився на сміттєзвалище.

«Розвалили. І бачите, той будинок місця займав менше, ніж того сміття, яке розгорнули на всю територію. І буває, що хто на машинах приїжджає, то теж скидає нам сюди. Ми дуже просимо навести порядок, але ж навіть не знаємо чия це територія. Якщо вже почали справу, то її потрібно довести до кінця», – скаржиться місцева.

Софія Яворська, яка також проживає у тому мікрорайоні, розповідає, що самотужки мешканцям сусідніх будинків не впоратися із прибиранням. Розповідає, що з новорічних ялинок зрозуміло, що сміття звідси не вивозили давно.

«Ми не знаємо, хто це повинен прибирати, а спалювати нам не дозволяють», – каже пані Софія.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповів, що на знесення цього будинку та вивіз сміття витратили 20 тисяч гривень із міського бюджету.

«На даний час ділянка рахується вільною і управління земельних ресурсів готує її до продажу. Така ситуація не зовсім добра, але поки не буде власників ділянки, то ми будемо змушені прибирати, а люди, в свою чергу, не смітити», – говорить Юрій Крась.

Головний комунальник міста сказав, що до Пасхи сміття приберуть.

Мікрорайон у Луцьку перетворюють на сміттєзвалище


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Теги: Луцьк, сміття, Дубнівська, ЖКГ, Крась
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