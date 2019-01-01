Як на Волині хворих діток лікують коні. ВІДЕО
Сьогодні, 11:19
За два десятки кілометрів від Луцька у селі Вишнів Ківерцівського району батьки дітей з інвалідністю самотужки облаштовують Центр з іпотерапії.
Будівлю, де нині розміщена стайня, їм подарував благодійник, - пише Суспільне Волині.
Гроші на ремонт приміщення батьки збирали різними способами: їм жертвували небайдужі, мами розпродали свої бібліотеки. Нині в Центрі займаються три десятки дітей з ДЦП, аутизмом і синдромом Дауна.
«4 заняття на тиждень, Сергій приїжджає о 8 годині ми починали без сідла, на даний час в нас йде не так іпотерапія, а уроки верхової їзди, ми працюємо більше над ногами» - розповів Володимир Маруняк, іпотерапевт.
Сергій Костюк півгодини верхи на коні Бріфі їздить манежем – так декілька разів на тиждень. Два роки хлопець із ДЦП займається іпотерапією у центрі, що у селі Вишнів.
Мама Наталія розповідає, що вперше спробували верхову їзду 2012-го. По тому перерва, а у 2017- му заняття відновили.
«По-перше, тут природа, спілкування з тваринами, ти ніби набираєшся позитиву, гарного настрою на цілий день. За моїми спостереженнями дітей з ДЦП, синдромом Дауна народжується все більше, доводиться виживати самим», - мовила Наталія Костюк.
Із дітьми з інвалідністю іпотерапією займається Володимир Маруняк, який розповів, що щодня відбувається 10-12 занять:
«В нас до 30 діток, що займаються. Різні дітки є, аутисти, форма Дауна, вони на позитиві приїжджають, потім не можна зняти з коня».
Після занять - традиційне годування тварин солодкими бубликами.
Центр з іпотерапії у Вишневі три роки тому почали облаштовувати батьки «особливих» діток, розповідає Володимир Маруняк. З його слів, будівлю подарували благодійники, на ремонт гроші збирали своїми силами. В колишньому корівнику зробили стайню і манеж. Дітей тепер лікують три коня. Підбирали тварин дуже ретельно, каже іпотерапевт.
Світлана Косинець - серед тих батьків, які 2016-го року створили громадську організацію «Сильні діти» та зініціювали створення в області Центру з іпотерапії. І розповідає, що гроші на будівництво переказують мешканці усієї України, фінансово підтримали благодійники з Канади та Франції.
«Ми готові приймати дітей не лише з області, але й усієї України. Хто буде бажаючий їхати в глобальних планах, побудувати там гуртожиток, де могли б зупинитися батьки з дітьми. З владою, на жаль, в нас не склалося, раз нам виділили гроші на канцелярію, на будівництво ні… Прогрес є, але ми ще не закінчили будівництво», - розповідає жінка
Аби завершити будівництво, потрібно зробити чимало, каже Володимир Маруняк. Це упорядкувати територію, побудувати дитячий майданчик, а також утеплити будівлю, аби дітям і їх лікарям - коням взимку було тепло.
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Будівлю, де нині розміщена стайня, їм подарував благодійник, - пише Суспільне Волині.
Гроші на ремонт приміщення батьки збирали різними способами: їм жертвували небайдужі, мами розпродали свої бібліотеки. Нині в Центрі займаються три десятки дітей з ДЦП, аутизмом і синдромом Дауна.
«4 заняття на тиждень, Сергій приїжджає о 8 годині ми починали без сідла, на даний час в нас йде не так іпотерапія, а уроки верхової їзди, ми працюємо більше над ногами» - розповів Володимир Маруняк, іпотерапевт.
Сергій Костюк півгодини верхи на коні Бріфі їздить манежем – так декілька разів на тиждень. Два роки хлопець із ДЦП займається іпотерапією у центрі, що у селі Вишнів.
Мама Наталія розповідає, що вперше спробували верхову їзду 2012-го. По тому перерва, а у 2017- му заняття відновили.
«По-перше, тут природа, спілкування з тваринами, ти ніби набираєшся позитиву, гарного настрою на цілий день. За моїми спостереженнями дітей з ДЦП, синдромом Дауна народжується все більше, доводиться виживати самим», - мовила Наталія Костюк.
Із дітьми з інвалідністю іпотерапією займається Володимир Маруняк, який розповів, що щодня відбувається 10-12 занять:
«В нас до 30 діток, що займаються. Різні дітки є, аутисти, форма Дауна, вони на позитиві приїжджають, потім не можна зняти з коня».
Після занять - традиційне годування тварин солодкими бубликами.
Центр з іпотерапії у Вишневі три роки тому почали облаштовувати батьки «особливих» діток, розповідає Володимир Маруняк. З його слів, будівлю подарували благодійники, на ремонт гроші збирали своїми силами. В колишньому корівнику зробили стайню і манеж. Дітей тепер лікують три коня. Підбирали тварин дуже ретельно, каже іпотерапевт.
Світлана Косинець - серед тих батьків, які 2016-го року створили громадську організацію «Сильні діти» та зініціювали створення в області Центру з іпотерапії. І розповідає, що гроші на будівництво переказують мешканці усієї України, фінансово підтримали благодійники з Канади та Франції.
«Ми готові приймати дітей не лише з області, але й усієї України. Хто буде бажаючий їхати в глобальних планах, побудувати там гуртожиток, де могли б зупинитися батьки з дітьми. З владою, на жаль, в нас не склалося, раз нам виділили гроші на канцелярію, на будівництво ні… Прогрес є, але ми ще не закінчили будівництво», - розповідає жінка
Аби завершити будівництво, потрібно зробити чимало, каже Володимир Маруняк. Це упорядкувати територію, побудувати дитячий майданчик, а також утеплити будівлю, аби дітям і їх лікарям - коням взимку було тепло.
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