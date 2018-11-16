Волинський боєць продає ікону задля допомоги дітям загиблої волонтерки Яни Червоної

Руслан Кашаюк продає власноруч зроблену з бісеру ікону, аби допомогти дітям загиблої під час обстрілу в зоні ООС волонтерки Яни Червоної.



Про це у Facebook повідомив ветеран "Айдару" Владислав Лектор.



Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, Сергій Мілютін і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей.



"Колись я прочитав, що людина від народження має всього 2 страхи: страх висоти та страх темряви. Всі інші страхи ми просто самі поселяємо в своєму серці. Я не знаю так це чи ні, але дивлячись на ікону, викладену бісером, яку зробив Руслан Кашаюк, я думаю ось про що… Якими б ми не були хоробрими, щирими, люблячими Волю та Україну, коли воювали за неї, все одно нас визначає те, що ми робимо після повернення з війни", - зауважив він.



Руслан Кашаюк, котрий сам пройшов пекло війни і має тяжкі наслідки для здоров'я, став художником, іконописцем і допомагає людям з інвалідністю, родинам загиблих та нужденним. Боєць виклав бісером ікону "Ісус в терновому вінці" і виставив її на благодійний продаж, щоб допомогти дітям Яни Червоної. Ціна виробу - 3000 гривень. Половина грошей піде для діток волонтерки, половина - на матеріали для подальшої роботи.



"Те, що ти робиш після повернення з війни визначає тебе, як людину з великим серцем! Я сподіваюсь, що цю ікону придбає достойна людина, та ти зможеш купити нових матеріалів, щоб продовжувати допомагати людям!" - написав ветеран.



Також Руслану Кашаюку можна допомогти коштами на матеріали для подальшого виготовлення картин та ікон, перерахувавши кошти на картку "ПриватБанку": 5168 7427 1778 4510 .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський айдарівецьпродає власноруч зроблену з бісеру ікону, аби допомогти дітям загиблої під час обстрілу в зоні ООС волонтеркиПро це у Facebook повідомив ветеран "Айдару"Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, внаслідок обстрілу загинули двоє українських військовослужбовців , ще двоє отримали поранення. Загиблі -і відома харківська волонтерка Яна Червона, яка останнім часом відбувала службу в Збройних силах України. В Яни Червоної залишився чоловік і двоє дітей."Колись я прочитав, що людина від народження має всього 2 страхи: страх висоти та страх темряви. Всі інші страхи ми просто самі поселяємо в своєму серці. Я не знаю так це чи ні, але дивлячись на ікону, викладену бісером, яку зробив Руслан Кашаюк, я думаю ось про що… Якими б ми не були хоробрими, щирими, люблячими Волю та Україну, коли воювали за неї, все одно нас визначає те, що ми робимо після повернення з війни", - зауважив він.Руслан Кашаюк, котрий сам пройшов пекло війни і має тяжкі наслідки для здоров'я, став художником, іконописцем і допомагає людям з інвалідністю, родинам загиблих та нужденним. Боєць виклав бісером ікону "Ісус в терновому вінці" і виставив її на благодійний продаж, щоб допомогти дітям Яни Червоної. Ціна виробу - 3000 гривень. Половина грошей піде для діток волонтерки, половина - на матеріали для подальшої роботи."Те, що ти робиш після повернення з війни визначає тебе, як людину з великим серцем! Я сподіваюсь, що цю ікону придбає достойна людина, та ти зможеш купити нових матеріалів, щоб продовжувати допомагати людям!" - написав ветеран.Також Руслану Кашаюку можна допомогти коштами на матеріали для подальшого виготовлення картин та ікон, перерахувавши кошти на картку "ПриватБанку": 5168 7427 1778 4510 .

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