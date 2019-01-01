На Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа
Сьогодні, 11:49
Увечері в понеділок, 15 квітня, на охоронному пункті на Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа.
Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, - пише УНІАН.
Співробітники служби пожежної охорони нейтралізували загоряння. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
На даний момент причина пожежі невідома. Ведеться розслідування обставин виникнення пожежі.
Храмова гора – це обнесена високими стінами площа, яка розташована зі східної сторони Старого міста Єрусалиму. Вважається найбільш священним місцем для іудаїзму і третім за святості для ісламу. На території Храмової гори розташовувався перший, а потім і другий єрусалимський храм. Тут же, згідно єврейської традиції, в майбутньому буде стояти третій храм.
В даний час на території Храмової гори розташовані мусульманські культові споруди – мечеті Аль-Акса і Купол Скелі.
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Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, - пише УНІАН.
Співробітники служби пожежної охорони нейтралізували загоряння. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
На даний момент причина пожежі невідома. Ведеться розслідування обставин виникнення пожежі.
Храмова гора – це обнесена високими стінами площа, яка розташована зі східної сторони Старого міста Єрусалиму. Вважається найбільш священним місцем для іудаїзму і третім за святості для ісламу. На території Храмової гори розташовувався перший, а потім і другий єрусалимський храм. Тут же, згідно єврейської традиції, в майбутньому буде стояти третій храм.
В даний час на території Храмової гори розташовані мусульманські культові споруди – мечеті Аль-Акса і Купол Скелі.
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