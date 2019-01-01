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На Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа

На Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа
Увечері в понеділок, 15 квітня, на охоронному пункті на Храмовій горі в Єрусалимі спалахнула пожежа.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ, - пише УНІАН.

Співробітники служби пожежної охорони нейтралізували загоряння. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На даний момент причина пожежі невідома. Ведеться розслідування обставин виникнення пожежі.

Храмова гора – це обнесена високими стінами площа, яка розташована зі східної сторони Старого міста Єрусалиму. Вважається найбільш священним місцем для іудаїзму і третім за святості для ісламу. На території Храмової гори розташовувався перший, а потім і другий єрусалимський храм. Тут же, згідно єврейської традиції, в майбутньому буде стояти третій храм.

В даний час на території Храмової гори розташовані мусульманські культові споруди – мечеті Аль-Акса і Купол Скелі.


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Теги: Храмова гора, пожежа, Єрусалим
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