На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця





Обурення висловив Олексій Іващенко у спільноті на



Автор розповідає, що маршруткою «Луцьк-Сапогів» користується часто, та їздить за посвідченням учасника бойових дій, хоч водію це не дуже подобається.



«Ось цей водій, сьогодні 16.04.19 в Ківерцях, не зупинився на зупинці біля ж/д переїзду. Їздив цім маршрутом не один раз, маю посвідчення УБД, завжди зі скривленним лицем але дозволяв їхати. Сьогодні я один стояв на зупинці, він вирішив взагалі не зупинятись так як вже добре знає що я буду їхати по посвідченню! Йому всеодно-чи людина розраховує саме на цей графік і маршрут, він демонстративно прибавив газу а ти йди пішки зі своїм посвідченням УБД!!!» - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки «Луцьк-Сапогів» не захотів везти учасника бойових дій через те, що той має пільги.Обурення висловиву спільноті на Facebook Автор розповідає, що маршруткою «Луцьк-Сапогів» користується часто, та їздить за посвідченням учасника бойових дій, хоч водію це не дуже подобається.«Ось цей водій, сьогодні 16.04.19 в Ківерцях, не зупинився на зупинці біля ж/д переїзду. Їздив цім маршрутом не один раз, маю посвідчення УБД, завжди зі скривленним лицем але дозволяв їхати. Сьогодні я один стояв на зупинці, він вирішив взагалі не зупинятись так як вже добре знає що я буду їхати по посвідченню! Йому всеодно-чи людина розраховує саме на цей графік і маршрут, він демонстративно прибавив газу а ти йди пішки зі своїм посвідченням УБД!!!» - йдеться у дописі.

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