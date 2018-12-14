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На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця

На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця
Водій маршрутки «Луцьк-Сапогів» не захотів везти учасника бойових дій через те, що той має пільги.

Обурення висловив Олексій Іващенко у спільноті на Facebook.

Автор розповідає, що маршруткою «Луцьк-Сапогів» користується часто, та їздить за посвідченням учасника бойових дій, хоч водію це не дуже подобається.

«Ось цей водій, сьогодні 16.04.19 в Ківерцях, не зупинився на зупинці біля ж/д переїзду. Їздив цім маршрутом не один раз, маю посвідчення УБД, завжди зі скривленним лицем але дозволяв їхати. Сьогодні я один стояв на зупинці, він вирішив взагалі не зупинятись так як вже добре знає що я буду їхати по посвідченню! Йому всеодно-чи людина розраховує саме на цей графік і маршрут, він демонстративно прибавив газу а ти йди пішки зі своїм посвідченням УБД!!!» - йдеться у дописі.

На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця
На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця

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Теги: УБД, маршрутки, атовець, Волинь, Луцьк
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