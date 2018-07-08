Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Сьогодні, 12:27
Вже завтра, 17 квітня, погода буде більш приємною для волинян – без холоду, який пробирає до кісточок.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією керівниці центру метеопрогнозів Валентини Набоки, незважаючи на те, що завтра, 17 квітня, ще можливі невеликі дощі вдень та вночі, температура повітря на Волині вже прогріється до 10-12 градусів тепла вдень.
Щоправда, з 18 до 20 квітня на Волині прогнозують другу хвилю заморозків. Вночі у ці дні очікують до 2-3 градусів морозу на поверхні ґрунту, а вдень – 8–13 градусів тепла.
До Вербної неділі (21 квітня) волинянам не варто сподіватися на тепмеретуру повітря, що вища за 15 градусів тепла.
Валентина Набока додала, що з 22 квітня температура повітря стрімко підвищуватиметься. Цьому сприятиме тепле повітря, що прийде з Півдня. Щоправда, разом з ним на Волинь може прийти і невеликий дощ. Температура прогріватиметься до 13-18 градусів тепла.
На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
За інформацією керівниці центру метеопрогнозів Валентини Набоки, незважаючи на те, що завтра, 17 квітня, ще можливі невеликі дощі вдень та вночі, температура повітря на Волині вже прогріється до 10-12 градусів тепла вдень.
Щоправда, з 18 до 20 квітня на Волині прогнозують другу хвилю заморозків. Вночі у ці дні очікують до 2-3 градусів морозу на поверхні ґрунту, а вдень – 8–13 градусів тепла.
До Вербної неділі (21 квітня) волинянам не варто сподіватися на тепмеретуру повітря, що вища за 15 градусів тепла.
Валентина Набока додала, що з 22 квітня температура повітря стрімко підвищуватиметься. Цьому сприятиме тепле повітря, що прийде з Півдня. Щоправда, разом з ним на Волинь може прийти і невеликий дощ. Температура прогріватиметься до 13-18 градусів тепла.
На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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