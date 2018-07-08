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Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху

Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Вже завтра, 17 квітня, погода буде більш приємною для волинян – без холоду, який пробирає до кісточок.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією керівниці центру метеопрогнозів Валентини Набоки, незважаючи на те, що завтра, 17 квітня, ще можливі невеликі дощі вдень та вночі, температура повітря на Волині вже прогріється до 10-12 градусів тепла вдень.

Щоправда, з 18 до 20 квітня на Волині прогнозують другу хвилю заморозків. Вночі у ці дні очікують до 2-3 градусів морозу на поверхні ґрунту, а вдень – 8–13 градусів тепла.

До Вербної неділі (21 квітня) волинянам не варто сподіватися на тепмеретуру повітря, що вища за 15 градусів тепла.

Валентина Набока додала, що з 22 квітня температура повітря стрімко підвищуватиметься. Цьому сприятиме тепле повітря, що прийде з Півдня. Щоправда, разом з ним на Волинь може прийти і невеликий дощ. Температура прогріватиметься до 13-18 градусів тепла.

На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.

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Теги: погода, Волинь, пасха, прогноз, синоптики
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