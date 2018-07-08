Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху

Вже завтра, 17 квітня, погода буде більш приємною для волинян – без холоду, який пробирає до кісточок.Про цеповідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.За інформацією керівниці центру метеопрогнозів, незважаючи на те, що завтра, 17 квітня, ще можливі невеликі дощі вдень та вночі, температура повітря на Волині вже прогріється до 10-12 градусів тепла вдень.Щоправда, з 18 до 20 квітня на Волині прогнозують другу хвилю заморозків. Вночі у ці дні очікують до 2-3 градусів морозу на поверхні ґрунту, а вдень – 8–13 градусів тепла.До Вербної неділі (21 квітня) волинянам не варто сподіватися на тепмеретуру повітря, що вища за 15 градусів тепла.Валентина Набока додала, що з 22 квітня температура повітря стрімко підвищуватиметься. Цьому сприятиме тепле повітря, що прийде з Півдня. Щоправда, разом з ним на Волинь може прийти і невеликий дощ. Температура прогріватиметься до 13-18 градусів тепла.На Пасху, переконують волинські синоптики, на Волині буде тепло – 13–18 градусів тепла.