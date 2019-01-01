Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 12:30
Волинські сапери знищили 15 квітня одну авіаційну бомбу часів Другої Світової війни.
Вибухонебезпечний предмет виявили мешканці села Дубове Ковельського району напередодні під час прогулянки у лісі поблизу траси. Вони ж і зателефонували до служби порятунку, - пише УДСНС України у Волинській області.
Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет, як фугасну осколкову авіаційну бомбу німецького виробництва часів Другої Світової війни вагою в 250 кг та знищили її з дотриманням максимальних заходів безпеки.
Після підриву провели обстеження території на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
ДСНС України звертається до громадян із проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте – це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»
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Вибухонебезпечний предмет виявили мешканці села Дубове Ковельського району напередодні під час прогулянки у лісі поблизу траси. Вони ж і зателефонували до служби порятунку, - пише УДСНС України у Волинській області.
Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет, як фугасну осколкову авіаційну бомбу німецького виробництва часів Другої Світової війни вагою в 250 кг та знищили її з дотриманням максимальних заходів безпеки.
Після підриву провели обстеження території на наявність інших вибухонебезпечних предметів.
ДСНС України звертається до громадян із проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.
Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте – це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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