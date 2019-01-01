вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу

Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу
Волинські сапери знищили 15 квітня одну авіаційну бомбу часів Другої Світової війни.

Вибухонебезпечний предмет виявили мешканці села Дубове Ковельського району напередодні під час прогулянки у лісі поблизу траси. Вони ж і зателефонували до служби порятунку, - пише УДСНС України у Волинській області.

Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет, як фугасну осколкову авіаційну бомбу німецького виробництва часів Другої Світової війни вагою в 250 кг та знищили її з дотриманням максимальних заходів безпеки.

Після підриву провели обстеження території на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

ДСНС України звертається до громадян із проханням дотримуватись правил безпеки під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Ні в якому разі не беріть їх до рук, не переносьте, не розбирайте – це дуже небезпечно. Негайно повідомте про небезпечну знахідку до найближчого підрозділу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону «101»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авіабомба, ліс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жахлива аварія на Волині: один загиблий та шестеро постраждалих
Сьогодні, 12:55
На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця
Сьогодні, 12:49
Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 12:30
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Сьогодні, 12:27
У Володимирі досі не виключили опалення
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині Відпочинок, патріотизм та корпоративна солідарність – чим живе лісова профспілка Волині
Сьогодні, 03:18
Учасники АТО посадили новий ліс на Волині Учасники АТО посадили новий ліс на Волині
11 квітень, 11:56
Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО Фотограф показав космічні пейзажі бурштинових районів Рівненщини. ФОТО
09 квітень, 07:38
З Волині намагалися нелегально вивезти ліс до Європи З Волині намагалися нелегально вивезти ліс до Європи
08 квітень, 12:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція шукає свідків аварії на Гордіюк у Луцьку, у якій травмувалась 1-річна дитина
Сьогодні, 13:08
 0
Жахлива аварія на Волині: один загиблий та шестеро постраждалих
Сьогодні, 12:55
 0
На Волині водій маршрутки не захотів везти атовця
Сьогодні, 12:49
 0
Волиняни під час прогулянки у лісі знайшли 250-кілограмову авіабомбу
Сьогодні, 12:30
 0
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8