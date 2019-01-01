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Лучанка, яка досліджувала молюсків Волині, виборола золото у Кенії

Лучанка, яка досліджувала молюсків Волині, виборола золото у Кенії
Учениця 11 класу Луцької гімназії № 21 ім. М. Кравчука Софія Золотопупова отримала золоту медаль на міжнародній олімпіаді з екології у столиці Кенії Найробі.

Оголошення результатів та нагородження переможців відбулось вчора, 15 квітня,– повідомляє прес-центр МОН України.

Дівчина захищала проект на тему «Ценотичні зв’язки трематод і молюсків у водоймах Волинської області»

У складі української команди був також учень 11 класу Політехнічного ліцею НТУ «КПІ» Данило Коваленко, який підготував проект на тему «Утилізація відпрацьованих шин кріоакустичним методом». Окрім медалі, Данило Коваленко також отримав Гран-прі олімпіади.

Підготовкою учнів займалися їхні учителі – Олег Козленко та Галина Ягенська.

Загалом за звання найкращих змагалися 550 учнів із різних країн світу, подавши на конкурс понад 200 проектів.

Лучанка, яка досліджувала молюсків Волині, виборола золото у Кенії
Лучанка, яка досліджувала молюсків Волині, виборола золото у Кенії

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Теги: екологія, олімпіада, Луцьк, Кенія, МОН, Волинь, гімназія 21
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