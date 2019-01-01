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На Волині затримали іноземця з холодною зброєю

На Волині затримали іноземця з холодною зброєю
Учора, 15 квітня, на пункті пропуску «Ягодин» прикордонники виявили в 50-річного іноземця в автомобілі «Toyota» ніж, який має ознаки холодної зброї.

Про це повідомляє прес-служба поліції Волині.

Правоохоронці Любомльського відділу поліції вилучили ніж та направили його на експертизу.

Слідчі за фактом незаконного поводження зі зброєю внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 263 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.

Поліція Волині звертає увагу громадян, що на території області триває місячник добровільної здачі зброї.

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Теги: ніж, іноземець, Ягодин, Волинь
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