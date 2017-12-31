Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Луцький стрітрайтер Андрій Присяжнюк, відомий під псевдонімом And Error, поділився, чому вирішив малювати граффіті з котами, маючи при цьому собаку.
Про це він розповів у інтерв'ю Громадському Волині.
"Я люблю тварин, я проти зоопарків і я вже майже два роки не їм м’яса. В мене все життя були коти, а пес з’явився в 18 років, німецька вівчарка Кокс, і він жив дуже довгий час з котом, який був старший за нього", - зауважив Присяжнюк.
Він також відзначив, що найбільше любить малювати вночі та завжди під час такого "бомбінгу" відчуває себе супергероєм:
"Мені подобається малювати в місті вночі. Я стараюсь адекватно вибирати місця. Малювати якісь будки робіників ЖЕКів або мафи, невеликі обідрані стіни. Тут в мені прокидається не егоїзм.
Мені подобається робити вночі роботи нелегально, тому що це кайф. Можливо, це віддалено нагадує полювання. Виходиш, тебе ніхто не має побачити, ти тихенько робиш свою справу і потім бачиш результат − реакцію людей, які проходять повз, коли фотографуєш або просто проходиш. І просто бачиш потім результат, який зробив вночі.
Я завжди себе порівнюю в таких ситуаціях з супергероєм якимось. Вийшов вночі, поки все місто спить, пробрався в систему, зробив і пішов".
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Про це він розповів у інтерв'ю Громадському Волині.
"Я люблю тварин, я проти зоопарків і я вже майже два роки не їм м’яса. В мене все життя були коти, а пес з’явився в 18 років, німецька вівчарка Кокс, і він жив дуже довгий час з котом, який був старший за нього", - зауважив Присяжнюк.
Він також відзначив, що найбільше любить малювати вночі та завжди під час такого "бомбінгу" відчуває себе супергероєм:
"Мені подобається малювати в місті вночі. Я стараюсь адекватно вибирати місця. Малювати якісь будки робіників ЖЕКів або мафи, невеликі обідрані стіни. Тут в мені прокидається не егоїзм.
Мені подобається робити вночі роботи нелегально, тому що це кайф. Можливо, це віддалено нагадує полювання. Виходиш, тебе ніхто не має побачити, ти тихенько робиш свою справу і потім бачиш результат − реакцію людей, які проходять повз, коли фотографуєш або просто проходиш. І просто бачиш потім результат, який зробив вночі.
Я завжди себе порівнюю в таких ситуаціях з супергероєм якимось. Вийшов вночі, поки все місто спить, пробрався в систему, зробив і пішов".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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