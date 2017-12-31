Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО

Андрій Присяжнюк, відомий під псевдонімом And Error, поділився, чому вирішив малювати граффіті з котами, маючи при цьому собаку.



Про це він розповів у інтерв'ю



"Я люблю тварин, я проти зоопарків і я вже майже два роки не їм м’яса. В мене все життя були коти, а пес з’явився в 18 років, німецька вівчарка Кокс, і він жив дуже довгий час з котом, який був старший за нього", - зауважив Присяжнюк.



Він також відзначив, що найбільше любить малювати вночі та завжди під час такого "бомбінгу" відчуває себе супергероєм:



"Мені подобається малювати в місті вночі. Я стараюсь адекватно вибирати місця. Малювати якісь будки робіників ЖЕКів або мафи, невеликі обідрані стіни. Тут в мені прокидається не егоїзм.



Мені подобається робити вночі роботи нелегально, тому що це кайф. Можливо, це віддалено нагадує полювання. Виходиш, тебе ніхто не має побачити, ти тихенько робиш свою справу і потім бачиш результат − реакцію людей, які проходять повз, коли фотографуєш або просто проходиш. І просто бачиш потім результат, який зробив вночі.



Я завжди себе порівнюю в таких ситуаціях з супергероєм якимось. Вийшов вночі, поки все місто спить, пробрався в систему, зробив і пішов".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький стрітрайтер, відомий під псевдонімом And Error, поділився, чому вирішив малювати граффіті з котами, маючи при цьому собаку.Про це він розповів у інтерв'ю Громадському Волині "Я люблю тварин, я проти зоопарків і я вже майже два роки не їм м’яса. В мене все життя були коти, а пес з’явився в 18 років, німецька вівчарка Кокс, і він жив дуже довгий час з котом, який був старший за нього", - зауважив Присяжнюк.Він також відзначив, що найбільше любить малювати вночі та завжди під час такого "бомбінгу" відчуває себе супергероєм:"Мені подобається малювати в місті вночі. Я стараюсь адекватно вибирати місця. Малювати якісь будки робіників ЖЕКів або мафи, невеликі обідрані стіни. Тут в мені прокидається не егоїзм.Мені подобається робити вночі роботи нелегально, тому що це кайф. Можливо, це віддалено нагадує полювання. Виходиш, тебе ніхто не має побачити, ти тихенько робиш свою справу і потім бачиш результат − реакцію людей, які проходять повз, коли фотографуєш або просто проходиш. І просто бачиш потім результат, який зробив вночі.Я завжди себе порівнюю в таких ситуаціях з супергероєм якимось. Вийшов вночі, поки все місто спить, пробрався в систему, зробив і пішов".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію