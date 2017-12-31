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Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО

Як відомий луцький художник почав малювати котів на стінах. ВІДЕО
Луцький стрітрайтер Андрій Присяжнюк, відомий під псевдонімом And Error, поділився, чому вирішив малювати граффіті з котами, маючи при цьому собаку.

Про це він розповів у інтерв'ю Громадському Волині.

"Я люблю тварин, я проти зоопарків і я вже майже два роки не їм м’яса. В мене все життя були коти, а пес з’явився в 18 років, німецька вівчарка Кокс, і він жив дуже довгий час з котом, який був старший за нього", - зауважив Присяжнюк.

Він також відзначив, що найбільше любить малювати вночі та завжди під час такого "бомбінгу" відчуває себе супергероєм:

"Мені подобається малювати в місті вночі. Я стараюсь адекватно вибирати місця. Малювати якісь будки робіників ЖЕКів або мафи, невеликі обідрані стіни. Тут в мені прокидається не егоїзм.

Мені подобається робити вночі роботи нелегально, тому що це кайф. Можливо, це віддалено нагадує полювання. Виходиш, тебе ніхто не має побачити, ти тихенько робиш свою справу і потім бачиш результат − реакцію людей, які проходять повз, коли фотографуєш або просто проходиш. І просто бачиш потім результат, який зробив вночі.

Я завжди себе порівнюю в таких ситуаціях з супергероєм якимось. Вийшов вночі, поки все місто спить, пробрався в систему, зробив і пішов".


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Теги: мистецтво, граффіті, Луцьк, Андрій Присяжнюк
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